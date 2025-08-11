

これからは学歴よりも「学び歴」「体験歴」が重視されるようになるーー。そう堀江氏は語ります（写真：eizan / PIXTA）

「“子どものため”と信じて疑わない教育が、実は子どもたちの可能性を摘み取っているとしたら？」「“いい学校・いい大学・いい会社”という定説が、もはや時代遅れの幻想だとしたら？」

現代の親たちに向けて「あなたの教育、本当にそれで大丈夫ですか？」という痛烈な問いを投げかけるのは実業家の堀江貴文氏です。これからの時代、仕事は「引き受けるもの」から「創り出すもの」へと変化。そんな未来を見据え、親が子どもを「自ら仕事を作り出せる」人にするための具体的な「ネオ教育論」について堀江氏が語ります（本記事は、堀江氏の新著『バカ親につけるクスリ』から一部を抜粋したものです）。

親がやることは資金面の支援だけ

未来に向かって育つ子どもたちに、親がしてあげられることは、ただひとつ。無償の支援だけだ。

ある程度の知能がある子について、親がするべきことはほとんどない。衣食住を満たし、スマホを渡して放置しておいていいくらいだ。あとは資金面での支援だけだ。

子どもがやりたいことはやらせ、黙って従う。子どもは、自分からやりたいと言ったことにすぐ飽きるかもしれない。でもそれでいい。向いていない、好きじゃないといったことは、経験してはじめてわかるのだから。

「飽きたからやめる」と言われれば、むっとした気持ちになるかもしれないが、子どもの感性を信じて支援し続けよう。それだけが、親が唯一できることなのだ。

親なら誰だって、子どもには幸せになってほしいと願っている。でも、誤解してはいけない。子どもにとっての幸せが何かは、子どもが自分で決めることだ。

子どもが確実に幸せになれる方法などないが、子どもが幸せに近づける確率を上げる方法はある。ひたすら、子どもの自主性を尊重することだ。

「やりたいことをやれた」「親が何でもやらせてくれた」という認識を育めた子どもは自己肯定感が高く、幸福な人生を自分のやり方で築いていけるだろう。

子どもがやりたがる挑戦を、何でもやらせよう。ゲームでもダンスでもマンガ制作でも、夢中になっている子どもを邪魔しないであげてほしい。それが20年後、多くの人に喜ばれ子どもの生涯を支える、価値の高い仕事になるかもしれない。

「勉強しなさい！」などと言って、子どもが夢中になっている挑戦を中断させたり、奪ったりしてはいけない。またしつけの過程で、親が自分たちの理想を押しつけてしまってもいけない。親の理想なんて、子どもにとって害でしかない。

素直で、親の言うことを何でも聞いて、与えられた教育しか受けようとしない子どもが理想だとしたら、とても危険だ。

親の理想しか知らない子どもが、より進化した未来の社会で幸福でいられるだろうか？ スマホを禁止する大人に育てられた子どもが、スマホの次のテクノロジーに対応できる知性を養えるだろうか？ あやしいと思う。

子どものやりたいことを、好きなだけやらせてあげてほしい。飽きたり挫折したりを繰り返すうちに、自分に最適な幸福を、勝手に見つけていくだろう。

親の経済力が低くてもできることがある

子どもには金を出し、口や手は出すな。

こう書くと、「金がない家庭はどうすればいいんだ」という声が聞こえてきそうだ。

もちろん、金銭的に可能なライン、不可能なラインは、家庭によってそれぞれだろう。「30万円の楽器を買って」と子どもに頼まれてすぐに買える家もあれば、買えない家もある。

そのときは、親が代案を出すのもありだ。「その楽器は買えないけど、楽器レンタルサービスで楽器を借りて、月々の代金を支払うことはできるよ」といった具合だ。

また、子どもに高額なモノを欲しがられてそんなお金はないというのなら、子ども自身が金を稼いだっていい。

僕は中学生時代、プログラミング用のハイスペックなパソコンが欲しくて、新聞配達のアルバイトをした。なかば諦めつつ親に相談したところ、「お金を貸してやるから、新聞配達のバイトで返せ」と言ってくれたからだ。

雨の日も雪の日も、朝5時に起きて自転車をこぎ、100軒以上もの家に新聞を配るのは過酷な作業だったが、プログラミングにのめりこんでいた僕は、パソコンとその借金返済のために頑張ることができた。

今はアルバイト以外にも、クラファンなど、金を稼ぐ手段は多様化している。子ども自身も知恵を絞って、収入を増やせばいいのだ。

家計が苦しい家庭の子どもは、スポーツや旅行、音楽活動などの体験ができず、他の子たちとの「体験格差」が生まれているということが近年注目されている。

公益社団法人「チャンス・フォー・チルドレン（CFC）」の調査では、世帯年収300万円未満の家庭の子どもの29.9％が、直近1年間で学校外の体験をまったくしていなかった。ひとり親家庭などでは、体験に払う金も、情報収集をする時間も不足しているだろう。

しかし子どもが「やりたい」ということに関しては、親子で行政サービスなどの情報を収集するなどして、できる方法を模索してほしい。

僕の子どもの頃の実家も、それほど裕福ではなかった。しかし母親がボランティア団体「少年の船」の格安研修旅行に申し込んでくれて、子どもたちだけで船で沖縄に行き沖縄の子どもたちと交流をしたり、これまた母親が見つけてきた地元の郷土劇団に入って、演劇活動をしたりしたものだ。

子どもはさまざまな体験を重ねることで、自分の適性や可能性を少しずつ見出していく。これからは学歴よりも「学び歴」「体験歴」が重視されるようになるはずだ。

ロジカルシンキングもクリエイティブもAIがやってくれる時代、多くの人と触れ合う体験を増やすことこそが、人間ならではの強みに直結するのだ。

親が収入を増やせばいいだけ

さらに言えば、お金がないなら、親が収入を増やせばいい。これからの時代において、仕事は「引き受けるもの」から「作るもの」へと変わっていく。親自身が知恵を絞って、収入を増やせばいいじゃないか。

また、「今の仕事は低賃金で厳しい」というのなら、仕事を変えればいいだけだ。低賃金だ、労働環境が不当だ、と感じるのなら、とっとと辞めて、もっといい仕事を探せばいい。仕事なんていくらでもある。

「自分にはこれしか仕事がない」というのは、完全な思い込みだ。誰もあなたに強要などしていない。

繰り返すが、ブラックな仕事を辞めない人間がいるから、ブラックな仕事がこの世からなくならないというのは、紛れもない事実だ。誰もやらなくなれば、その仕事はなくなるか、時給が上がるか、ロボットがやるようになる。

法的にアウトな違法労働があるのなら、そういうときは労働基準監督署の出番だ。不満があっても現状に甘んじている人がいるが、僕には意味がわからない。





想像してみてほしい。それは川に浮かびながら、誰かが食い荒らした「残飯」を手にして、「こんなまずい食べ物はない！なんだこれは！」と文句を言っているのと同じだ。

そんなものは捨ててしまえばいいのに、それでもその「残飯」を後生大事に持っている。そんな人が「相談」などと称して、僕に「堀江さん、この『残飯』ってすごくまずいんですよ、ひどくないですか？」などと言う。

力を抜いて水面に浮かんでいる僕には、そうとしか見えない。「ふざけるな！さっさと捨てろ！」としか言いようがない。誰もあなたに、そのまずい残飯を食べることを強要していないのだから。

（堀江 貴文 ： 実業家）