小さい子の面倒を見て「えらいね」？ キャンプで周りに褒められた息子 → 裏で抱えていた『本音』にハッ
父子で参加した友人とのキャンプ。母親は、帰ってきた息子の一言にドキッとして……。友人が体験談を語ってくれました。
息子と夫、父子キャンプ
小学6年の息子が、夫とキャンプに出かけました。
メンバーは夫の友人家族で、参加した子どもたちは就学前の小さな子ばかり。息子は最年長でした。
息子は夫とキャッチボールがしたくて、グローブとボールを持参。
でも、夫は友人たちとの再会で会話が弾み、息子は1人で小さな子たちと遊ぶことに。
褒められていたけれど……
最初は楽しそうに、3歳や4歳の子に軽くボールを投げてはキャッチさせ、遠くに投げられたボールも笑顔で拾いに行っていました。周りの大人たちは、そんな息子を褒めていました。
「K（息子）はえらいな～」
「小さい子の面倒を見てえらい！」
「優しいなあ」
息子が子どもたちの相手をしているから、大人たちは大いに楽しめます。
息子自身も、小さい子の相手をするのは嫌いじゃありません。でも――。
帰宅後にこぼれた、息子の本音
キャンプから帰ってきた息子に「どうだった？」と聞きました。すると、
「楽しかったよ。でも、おれ、ずっと小さい子の相手しててさ……キャッチボール全然できなかった」
とぽつり。
それは、息子のちょっとした“本音”でした。
「遊んであげててえらいね」なんて言われたら、「自分も遊びたい」なんて言い出しにくい。そう思っていたのです。
私はハッとしました。
親から見れば頼もしく見える姿も、本人は“いい子でいなきゃ”というプレッシャーを感じていたのかもしれない、と。
“えらいね”が重荷になるとき
夫に話すと、「それは申し訳なかった。おれも話すのに夢中になってた」と反省。
そしてその日の夕方、息子と2人でキャッチボールをしに出かけて行きました。
子どもが黙ってがんばってしまう場面は、案外こんなふうに日常に潜んでいます。
“えらいね”の言葉で縛っていないか、大人はもっと敏感でいたいと思わされた出来事でした。
