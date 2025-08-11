大谷翔平2戦連発、41号もロバーツ監督が暴走と三盗失敗に苦言　「いいプレーではなかった」試合も救援陣が打たれ、逆転負け

大谷は2試合連続となる41号を放った(C)Getty Images

ドジャースは現地10日に本拠地で行われたブルージェイズ戦に4ー5と敗れた。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平が第1打席で2試合連続となる41号アーチを放つも、救援陣が打ち込まれた。

【動画】もう勢いは止まらない！大谷2試合連続の41号アーチの瞬間

1点リードの8回に5番手で登板したブレーク・トライネンが一死から3番ゲレーロJr．4番アディソン・バーガーに二者連続アーチを被弾と逆転を許す。

8回裏にはこの日ホームランを放ったフレディ・フリーマンが押し出し四球を選び同点としたが、直後の9回から出たアレックス・ベシアが先頭アーニー・クレメントに被弾。

5−4で迎えた9回裏は一死満塁の場面で再び大谷に打席が回ってきたが、空振り三振と好機を生かせず。追いついては追い越されのシーソーゲームを落とした。

また試合後にはデーブ・ロバーツ監督がこの日ホームランを放った大谷に苦言を呈すシーンもあった。

1点リードで迎えた6回、大谷は一死走者なしからヒットで出塁。二死一塁から3番ウィル・スミスの打席で二盗を決めていた。