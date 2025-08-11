大谷翔平2戦連発、41号もロバーツ監督が暴走と三盗失敗に苦言 「いいプレーではなかった」試合も救援陣が打たれ、逆転負け
大谷は2試合連続となる41号を放った(C)Getty Images
ドジャースは現地10日に本拠地で行われたブルージェイズ戦に4ー5と敗れた。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平が第1打席で2試合連続となる41号アーチを放つも、救援陣が打ち込まれた。
【動画】もう勢いは止まらない！大谷2試合連続の41号アーチの瞬間
1点リードの8回に5番手で登板したブレーク・トライネンが一死から3番ゲレーロJr．4番アディソン・バーガーに二者連続アーチを被弾と逆転を許す。
8回裏にはこの日ホームランを放ったフレディ・フリーマンが押し出し四球を選び同点としたが、直後の9回から出たアレックス・ベシアが先頭アーニー・クレメントに被弾。
5−4で迎えた9回裏は一死満塁の場面で再び大谷に打席が回ってきたが、空振り三振と好機を生かせず。追いついては追い越されのシーソーゲームを落とした。
また試合後にはデーブ・ロバーツ監督がこの日ホームランを放った大谷に苦言を呈すシーンもあった。
1点リードで迎えた6回、大谷は一死走者なしからヒットで出塁。二死一塁から3番ウィル・スミスの打席で二盗を決めていた。
スミスも四球を選び、二死一、二塁となる中、フリーマンの打席で大谷はさらに次の塁を狙うべく、初球に仕掛けた。三盗を試みるもアウト。直後に大谷は三塁手のバーガーがベースをふさいでいる！とばかりに、ベースと足もとを指し、塁審にアピールしたが、ベンチもチャレンジを行使せず。二死からの走塁は慎重さが求められ、この日第1打席でホームランを放ったフリーマンの打席だったが、貴重な追加点を得るチャンスをつぶしていた。
この場面に対し、ロバーツ監督は6回の三盗は大谷自身の判断だったとした上で「いいプレーではなかった」と苦言を呈したと、ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」の公式Xが伝えている。
この試合は17残塁と拙攻ぶりもクローズアップされたドジャース。救援陣の立て直しが何より求められそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]