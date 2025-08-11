『ガヴ』知念英和から『ゼッツ』今井竜太郎へ仮面ライダーがバトンタッチ バトンカラーにツッコミ「サイクロン ジョーカーって聞こえそう」
俳優の知念英和（20）、今井竜太郎（20）が11日、都内で行われた『仮面ライダーガヴ』と『ナンバー戦隊ゴジュウジャー』の映画の2本立て映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』、映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』の大ヒット記念バトンタッチイベントに参加した。
【写真】バトンタッチを行った『ガヴ』知念英和と『ゼッツ』今井竜太郎
現在放送中の『仮面ライダーガヴ』で知念はショウマ／仮面ライダーガヴ役を、 9月7日スタートの『仮面ライダーゼッツ』で今井は万津莫／仮面ライダーゼッツ役を務める。毎年、恒例となったバトンタッチイベントとなる。
映画に先行で登場する仮面ライダーゼッツについて知念は「めちゃくちゃカッコよかったです！共演した（日野）友輔くんから『カッコいい』と聞いていて。変身前の『I'm on it』って俺も言いたいなって思いました」と絶賛。今井は「先輩からの熱いメッセージがうれしいです」と笑顔で返した。反響は届いているそうで今井は「カッコよかったですね」と自画自賛しながらも「それよりも知念くんやメインキャストの皆さんのお芝居がすごく熱くてステキだなと思いました」としていた。
また、イベントでは変身ポーズも披露。知念は「きょうが最後だと思って変身しました。1年の重みを感じていただけたらうれしいです。ここで見せられてよかったです」としみじみ。一方、今井はファンの前で披露するのは7日に行われた制作発表会見以来2度目で「心臓バクバクでした。緊張しないでできるのかなって思います」とぶっちゃけていた。
その後、バトンタッチセレモニーが。『仮面ライダーガヴ』の紫、『仮面ライダーゼッツ』の緑というイメージカラーのバトンに知念は「サイクロン ジョーカーって聞こえてきそう」と図らずも『仮面ライダーW』カラーになっていたバトンの感想を語り、会場には笑いが響いていた。
現在放送中の『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）は人間をさらおうとする知的生命体のグラニュートから人々を守るため、異世界からやってきた食いしん坊の青年・ショウマがお菓子を食べることで生まれる小さなモンスターのゴチゾウを駆使し、仮面ライダーガヴへと変身し戦いを繰り広げる物語。仮面ライダーガヴの映画が今夏に初登場。FANTASTICSのメンバー、世界、澤本夏輝、木村慧人、中島颯太の人の参戦により加速するジューシーでおカシな映画の世界は見逃せない。
令和仮面ライダー第7作となる新シリーズ『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系 9月7日スタート）は、普通の青年が夢の中では「無敵のエージェント」となり、最悪の現実をもたらす悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を守る物語となっている。仮面ライダー史上初となる胸に巻くベルト＝“ゼッツドライバー”が強烈なインパクトを放っている。
