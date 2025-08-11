µÝ»Ò¤µ¤ó¤âÉ×¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Îµ±¤«¤·¤¤»Ñ¤ò¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¡¡±Êµ×·çÈÖ¤Î¡Ö51¡×¤òÇØÉé¤¤»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì
¡þMLB ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º6-3¥ì¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¢T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Îµ±¤«¤·¤¤¸÷·Ê¤ËºÊ¡¦µÝ»Ò¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬ÆüËÜ»þ´Ö11Æü¤Ë»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êá¼êÌò¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö51¡×¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢5ÅÙ¤Î¥µ¥¤¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿2¿Í¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢51ÈÖ¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë±Êµ×·çÈÖ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡Ö51¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÇØÉé¤¤ÂçÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Î1¿Í¤Ë¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎºÊ¤ÎµÝ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö51¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿É×¤Îµ±¤«¤·¤¤°ì¾ìÌÌ¤ËµÝ»Ò¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¥«¥á¥é¤ò¤«¤¶¤·¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î±Êµ×·çÈÖ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿µÝ»Ò¤µ¤ó¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÈÊúÍÊ¤·É×¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£