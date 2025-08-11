東海地方はあす8月12日にかけて大雨になり、土砂災害や河川の増水などに注意が必要です。

【写真を見る】【天気予報】東海地方は あす8月12日にかけて大雨に注意(1時間ごとの雨の予想) 14日(木)以降暑さ戻り熱中症に注意(11日午前11時45分現在)

正午前の岐阜県高山市は弱い雨ですが、これまでに、高山市など岐阜県山間部は、断続的に激しい雨が降り、大雨になっています。先ほど、岐阜県内に出されていた、大雨警報は解除されましたが、引き続き土砂災害などに、注意が必要です。

名古屋市内の様子です。名古屋市内も雨が降ったりやんだりしています。東海地方は、午後も断続的に雨が降り、愛知県や岐阜県の山間部を中心に、大雨になるでしょう。





予想最高気温は、名古屋で29度などと各地で30度以下ですが、梅雨が戻ったかのように、ムシムシじめじめしそうです。

雨の予想です。この後も、断続的に、活発な雨雲がかかり、激しい雨が降るでしょう。落雷にもお気を付けください。雨はあす12日明け方までがピークで、局地的には、道路が川のようになるほど非常に激しい雨の降る所がある見込みです。

週間予報です。東海地方は、あすまで雨が降るでしょう。引き続き土砂災害や河川の増水などに、注意してください。14日木曜以降は、次第に晴れ間が戻りますが、暑さも戻りそうです。お盆期間中は、熱中症にもお気を付けください。