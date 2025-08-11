山形県戸沢村で10日夜、65歳の男性がクマに襲われ、顔や頭などにけがをしました。襲われた男性がYBCの取材に応じ、当時の状況について話しました。クマは突然暗闇から現れて男性を押し倒し、覆いかぶさってきたということです。



警察によりますと、10日午後9時半ごろ、戸沢村古口の路上を歩いていた村内の65歳の男性会社員がクマ1頭に遭遇し、左の頬を引っかかれるなどしました。





通報した近所の男性「（家の外から）変な声、喧嘩のような声が聞こえた。けがをした人が『クマにやられた』と叫んでいた。（けがをした男性の）後ろから歩いてきた男性が酒のケースを使ってクマを振り払った」男性は顔や頭などにけがをして病院に搬送されました。命に別条はないということです。現場は戸沢村役場から西におよそ200メートル先の住宅地で、男性は地区の夏祭りから帰宅する途中だったということです。現場近くにはトウモロコシ畑があり、男性が襲われた現場ではトウモロコシがクマに食い荒らされた痕が残されていました。クマは男性を襲った後、現場から逃げていて、地元猟友会によりますと、クマの捕獲に向けて11日午前、現場周辺に箱わな1台を設置したということです。クマに襲われた男性がYBCの取材に応じ、当時の状況について語りました。男性によりますと、当時歩いていた道路には街灯がなく、目の前から何か黒い物体が向かってくるように見えたということです。クマだと気づいた時は既に5メートルほどの近さで、男性は突進してきたクマに倒されたということです。クマは倒れた男性にすぐに覆いかぶさり、顔や上半身をひっかきました。抵抗すると、腕に噛みついたということです。男性は「クマが目の前から走ってきたときはどうしようもなかった。全国的にもクマの被害が相次いでいるが、他人事じゃないと感じた。早く捕まって安心できる状態になってほしい」と話しました。警察は現場周辺の警戒や住民への注意呼びかけを行っています。山形県内でことしクマによる人的被害は今回で5件目です。