超特急シューヤ、メンバーからのメッセージ初読みで笑顔「好きだなと思いました」1番面白かった人は？【TRENTE】
【モデルプレス＝2025/08/11】超特急のシューヤ（志村秀哉）が11日、1st写真集「TRENTE」（SDP）発売記念イベントに出席。メンバーからのメッセージを初めて読んだ。
【写真】超特急シューヤ、鍛え抜かれた肉体美
取材会では、写真集に記載されたメンバーからのメッセージを初めて読む時間が。笑い声を上げながら、じっくりと読み終わると「好きだなと思いました」と一言。1番笑ったのは「リョウガの龍」だといい、「本当にふざけてきました。僕たちの番組があるんですけど、そこで色紙に龍を書いて、僕を表して書いてくれて今も家に飾ってるんですけど、ここでまた龍持ってくるか」と語った。
ファンへのメッセージを求められると「自分ができる限りのことを写真集に詰め込みましたし、筋トレで体脂肪率をあそこまで絞ったのもそうですけど、ファンの方が喜んでくれる最大限のことをできたと思ってる」と自信。対談などが入っていることをアピールし、「僕の人間性というか中身を知ってもらって、その上で僕を応援してくれるのが1番嬉しいので、そういうところまで深く読んでいただけると嬉しいと思います」とメッセージを寄せた。
本作では、憧れていたファッションの聖地「パリ」で、“ファッション”をテーマに、本人の私物も含んだ全31パターンにも及ぶ多彩なスタイリングを披露。フランス語で「30」を意味する「TRENTE」というタイトルには30歳を迎えた節目を記念する意味が込められている。
写真集には、超特急で同じくバックボーカルを務めるタカシ、シューヤが2020年まで活動をしていたグループ・WhiteA（ホワイトエース）の元メンバーとの対談企画も収録されており、当時の活動秘話、活動休止を決断した際の苦悩、現在の互いの存在などについて赤裸々に語り尽くしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急シューヤ、鍛え抜かれた肉体美
◆シューヤ、1番面白いメッセージ書いたメンバーは？
取材会では、写真集に記載されたメンバーからのメッセージを初めて読む時間が。笑い声を上げながら、じっくりと読み終わると「好きだなと思いました」と一言。1番笑ったのは「リョウガの龍」だといい、「本当にふざけてきました。僕たちの番組があるんですけど、そこで色紙に龍を書いて、僕を表して書いてくれて今も家に飾ってるんですけど、ここでまた龍持ってくるか」と語った。
◆シューヤ、1st写真集「TRENTE」
本作では、憧れていたファッションの聖地「パリ」で、“ファッション”をテーマに、本人の私物も含んだ全31パターンにも及ぶ多彩なスタイリングを披露。フランス語で「30」を意味する「TRENTE」というタイトルには30歳を迎えた節目を記念する意味が込められている。
写真集には、超特急で同じくバックボーカルを務めるタカシ、シューヤが2020年まで活動をしていたグループ・WhiteA（ホワイトエース）の元メンバーとの対談企画も収録されており、当時の活動秘話、活動休止を決断した際の苦悩、現在の互いの存在などについて赤裸々に語り尽くしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】