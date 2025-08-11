「外れたみんなの頭のネジ」や「反逆コメンテーターエンドウさん」などの作品で知られる漫画家の洋介犬氏が、11日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の名誉などを侵害するようなネット上の書き込みについて、法的措置で解決したことを報告した。

洋介犬氏は、「この度、私・洋介犬に対してX上にて名誉権又は名誉感情を侵害する投稿を行っていたアカウントに対し顧問弁護士を通じて情報開示請求を行い、投稿した人物の特定後に当方への金銭の支払いをもっての合意に至ったことをご報告させていただきます」と発表した。

発表によると、「洋介犬が京アニ事件に便乗した投稿を行った」や「ある作家様と同格扱いされて洋介犬が激怒した」といった事実と異なる投稿や、感想を逸脱した人格攻撃の投稿があったという。

かねて、自身をめぐって事実と異なる言説が発信されることがあったそうで、「今回のケースがその歯止めになればとも思います」とコメントした。

また、「『誹謗中傷はリスクが高く、一時のストレス発散の代償としては大きすぎること』を広く共有できればとも思います」ともつづり、「2025年1月より実に7ヶ月に渡る水面下での法的措置が無事解決したことに安堵しております」と現在の心境を明かした。

なお、洋介犬氏は昨年10月、自身や家族に危害を加えると脅迫する内容のメッセージが届き、警察に相談したことを明かしていた。その件と今回法的措置で解決した件とは、「別件」だとして、「そちらは現在も京都府警により捜査継続中です」と現状を伝えた。