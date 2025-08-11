ANA¡¢BlueWX¤¬³«È¯¤·¤¿Íðµ¤Î®Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ
Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢BlueWX¤¬³«È¯¤·¤¿Íðµ¤Î®Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤ÎÄê·¿Åª¤ÊÍðµ¤Î®»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¯Í½Â¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ê£»¨¤Êµ¤¾Ý¾ðÊó¤È²áµî10Ç¯´Ö°Ê¾å¤Î¿ôËü·ï¤ËµÚ¤Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤ò¿¼ÁØ³Ø½¬µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ³Ø½¬¤·¡¢Íðµ¤Î®¤¬È¯À¸¤¹¤ëÆÃÄ§ÎÌ¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢Íðµ¤Î®¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¾å¶õ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï86¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
ANA¥°¥ë¡¼¥×¤Î2,500Ì¾°Ê¾å¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿4Ç¯´Ö¤ÎÉ¾²Á¥×¥í¥»¥¹¤Î¤Û¤«¡¢À¤³¦¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤«¤éÄÉ²Ã¼èÆÀ¤·¤¿Íðµ¤Î®¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹âÀºÅÙ²½¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¹ñÆâ³°¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡£
2019Ç¯¤«¤éANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤·¤Æ³«»Ï¤·¡¢BlueWX¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë2023Ç¯7·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£