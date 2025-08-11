¥É¥¤¥Ä»æ¤â³øËÜ¤µ¤óÀÂµîÊóÆ»¡¡¸Î¥Ù¥Ã¥±¥ó¥Ð¥¦¥¢¡¼»á¤È¤Î¼Ì¿¿·ÇºÜ¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤È¡È¸¸¡É¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âµ¤¹
¡¡1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¸µGÂçºå´ÆÆÄ¡¢¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î³øËÜË®ÌÐ¡Ê¤«¤Þ¤â¤È¡¦¤¯¤Ë¤·¤²¡Ë¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ï¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä»æ¥Ó¥ë¥È¤Ï11Æü¡¢À¸Á°¸òÎ®¤¬¤¢¤êºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹ÄÄë¡×¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥Ù¥Ã¥±¥ó¥Ð¥¦¥¢¡¼»á¤È¾Ð´é¤ò¸þ¤±¹ç¤¦1991Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£µ»ö¤Ç¤ÏÆüËÜºÇÂ¿¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á75ÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ë³øËÜ¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ·×²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤È¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¹ñ¤Î¥ê¡¼¥°¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤É¤âµ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¡¢ºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤òÅé¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£