万博、佳子さま「お成り」へ 「後日程」公表、ブラジル館・ペルー館など
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は、大阪・関西万博公式サイトで「佳子内親王殿下のお成り」について明らかにした。11日までに公式サイトに御成り御日程を掲載した。
「佳子内親王殿下におかれましては、2025年日本国際博覧会会場御視察のため、来る2025（令和7）年８月23日（土曜日）に大阪府へお成りになる予定ですのでお知らせいたします」と伝えた。
■御日程
8月23日（土）
午前 秋篠宮邸 御発
東京国際空港 御着
同所 御発
大阪国際空港 御着
同所 御発
2025年日本国際博覧会会場 御着
・日本館
概要御聴取
御視察
午後・ギャラリーEAST
御視察
・夜の地球EarthatNight
御視察
・ブラジル館
御視察
・ペルー館
御視察
同所 御発
大阪国際空港 御着
同所 御発
東京国際空港 御着
同所 御発
秋篠宮邸 御着
