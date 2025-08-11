による実写ドラマ版「ONE PIECE」シーズン2より、初の予告編映像が公開された。バロックワークスのミス・オールサンデーやミス・ウェンズデー、海軍本部のスモーカー、巨人ブロギーや巨大クジラのラブーンの実写姿が初めて映像解禁されている。

さらに本シーズン2の配信に先駆け、早くもシーズン3製作が決定したことも明らかになった。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ……。予測不能な冒険の中で、ルフィ（イニャキ・ゴドイ）はゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく。

解禁された予告では、ローグタウン、リヴァース・マウンテン（双子岬）、ウイスキーピーク、リトルガーデン…といった世界が登場。秘密犯罪会社バロックワークスの副社長であり最高司令官のミス・オールサンデーことニコ・ロビン、（レラ・アボヴァ）や、ミス・ウェンズデーことネフェルタリ・ビビ（チャリスラ・チャンドラン）、海軍本部のスモーカー（カラム・カー）といったクセ者たちも初めて姿を見せる。さらには、船すら見下ろす巨人ブロギー（ブレンダン・マーリー）や、ケタ違いの大きさを誇る巨大クジラ、ラブーンの姿も。

手に汗握る興奮のバトルシーンも満載。ゾロの剣術、サンジの体術、そしてルフィが放つ“ゴムゴムの銃乱打（ガトリング）”など、疾走感と迫力に満ちたアクションにも注目だ。

シーズン2の配信予定は2026年で、この度の発表では配信日までは明らかにされなかった。早くもシーズン3の製作が決定しており、実写「ONE PIECE」の海路はまだまだ続くこととなる。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年世界独占配信。