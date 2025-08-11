ORANGE RANGE¤ÎNAOTO¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Ènaotohiroyama¡¢¿·¶Ê¡Öexotic¡×¤ò9·îÇÛ¿®¡ÜDJ¥Ä¥¢¡¼·èÄê
ORANGE RANGE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼·ó¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎNAOTO¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Ènaotohiroyama¤¬¡¢¿·¶Ê¡Öexotic¡×¤ò9·î10Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Öexotic¡×¤Ï¡¢Íµ¡Åª¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¼«Í³¤ËÉâÍ·¤¹¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÈóÆü¾ï¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥ê¥Ã¥×¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤À¡£¿´ÃÏ¤è¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ïnaotohiroyama¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¡£
¡Öexotic¡×¤ò·È¤¨¤Æ¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹DJ¥Ä¥¢¡¼¡ãnaotohiroyama¡Öexotic¡×RELEASE TOUR¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï9·î11Æü¤ÎÌ¾¸Å²°24PILLARS¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë10·î4Æü¤ÎÃæÌÜ¹õsolfa¤Þ¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¿·¶Ê¡Öexotic¡×
2025Ç¯9·î10Æü(¿å) ÇÛ¿®³«»Ï
SUPER ((ECHO)) LABEL
01 exotic
Recorded and Mixed by naotohiroyama
at NAOTOnoHEYA (SUPER ((ECHO)) ENGINEER)
Mastered by Kentaro Kimura at KIMKEN STUDIO
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ãnaotohiroyama¡Öexotic¡×RELEASE TOUR¡ä
¢§2025Ç¯
09·î11Æü(ÌÚ)¡¡Ì¾¸Å²°24PILLARS [supported by Sensor]
09·î13Æü(ÅÚ)¡¡ÂçºåBar Fader [SPARK STAR 20¼þÇ¯]
09·î15Æü(·î/½Ë)¡¡¶âÂômusic bar donuts
09·î20Æü(ÅÚ)¡¡ÀçÂæ101 SENDAI
09·î22Æü(·î)¡¡»¥ËÚa.c.i.d
10·î04Æü(ÅÚ)¡¡ÃæÌÜ¹õsolfa [supported by brix]
¢£ORANGE RANGE¡ãRANGE AID+ presents¡ÖRWD¢« SCREAM 025¡×¡ä
09·î06Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦ Zepp Fukuoka
open16:45 / start17:30
09·î07Æü(Æü)¡¡¹Åç¡¦¹ÅçCLUB QUATTRO
open16:45 / start17:30
09·î12Æü(¶â)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
open17:30 / start18:30
09·î13Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
open16:30 / start17:30
09·î15Æü(·î/½Ë)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂôEIGHT HALL
open16:30 / start17:00
09·î21Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦GIGS
open16:45 / start17:30
09·î23Æü(²Ð/½Ë)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
open16:45 / start17:30
10·î03Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Zepp DiverCity
open17:30 / start18:30
10·î04Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp DiverCity
open16:00 / start17:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§5,800±ß(ÀÇ¹þ)
2F»ØÄêÀÊ¡§6,300±ß(ÀÇ¹þ)
2F¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í6,300±ß(ÀÇ¹þ) / »Ò¶¡2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Á´¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¢¨¹Åç¡¦ÀÐÀî¸ø±é¤Ï1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß
