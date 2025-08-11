É¹Àî¤¤è¤·¡¡ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î°Õ³°¤Ê´Ø¤ï¤ê¹ðÇò¡Ö¤è¤¯¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê47¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¾¾ËÜÎ´¡¡É÷³¹¥é¥Â¥ª¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î°Õ³°¤Ê´Ø¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡É¹Àî¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE¡¡ALFEE¡×¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡Öºù°æ¤µ¤ó¡¢ÀÎ°ì½ï¤Î¥¸¥à¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡×¤È¥Ù¡¼¥¹¤Îºù°æ¸¤È¤Î°Õ³°¤Ê´Ø¤ï¤ê¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ÊªÀ¨¤¯¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Îºî»ì²È¡¦¾¾ËÜÎ´»á¤â¡Ö¤¢¤Î3¿Í¤Ï¤Í¤¨¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡É¹Àî¤Ï¡Ö¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡£¤â¤¦Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆÅÙ¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡¡