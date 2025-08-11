演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第42回は俳優の小林勝也さん。中学生の頃から映画少年だったという小林さん。映画ですごいと思った人が全員舞台出身だとわかり、舞台にも興味をひかれていったそうで――。（撮影：岡本隆史）

【写真】太地喜和子さん、杉村春子さん、矢吹寿子さんと

警官に映画を演説した中学時代

往年の「新劇」と称された頃の文学座には、名女優杉村春子を始めとして、長岡輝子、加藤治子、丹阿弥谷津子、南美江、岸田今日子、小川眞由美、そして太地喜和子。

男優は三津田健、芥川比呂志、宮口精二、加藤武、中村伸郎、北村和夫、仲谷昇、小池朝雄、山崎努、橋爪功、江守徹……と、錚々たる顔ぶれが揃っていた。たとえその舞台を観ていなくても、その名を知らない人は少ないと思われる。

小林勝也さんの舞台で、強烈な印象を刻みつけられた作品と言えば、ジョン・フォード作の『あわれ彼女は娼婦』（1970年）をおいてない。太地喜和子扮するアナベラの実の兄ジョバンニが小林さんで、広くない文学座アトリエのステージでものすごい愛欲シーンが繰り広げられるのにはたまらず目を伏せるほどだった。

――そうでしたか（笑）。あれは強烈でしたね。私の記憶ではヴィスコンティが演出した、アラン・ドロンとロミー・シュナイダーの舞台があったらしいですよ。

アラン・ドロンはベトナム戦争に従軍してて、十九かそこらだったと思いますが、ディエンビエンフーが陥落したので引き揚げてきたところを、美男だったんでヴィスコンティの目に留まったんですね。

文学座ではあの頃、エリザベス朝の演劇をやってみようということで、その連続上演第一作でした。これが爆発的に当たりましたね。しかもアトリエを改装する前年で、杉村春子さんが長い間旅公演でいない間に、若手たちが舞台を壊してフラットにしちゃったんです。杉村さん、帰ってきて、一瞬唖然としてましたけど、怒らなかったですね。

あの芝居は、喜和子も僕も全裸で、白い布でうまく隠したりしましたけど、後ろ向きで立つと全裸とわかる。妹の腹を切り裂いて胎児に剣を突き刺して、妹の夫が差し向ける刺客たちに殺される、というんだから、もう強烈な芝居でしたね。

勝也さんは東京に生まれ、豊洲小学校、深川第五中学校、墨田川高校、早稲田大学というコースをたどったが、ご多分に漏れず映画少年だった。

――中学生の頃、学校サボって池袋で、制服のまま友だちとブリジット・バルドーの水着姿の看板をボヤーッと見てたら、警官に肩叩かれて交番に連れてかれた。でも僕たち二人は、映画のエの字も知らない警官に、その素晴らしさを滔々と演説して。いやになったのか、もういいよ、って。（笑）

墨田川高校は昔の府立七中で、校歌の作詞が幸田露伴というのがすごいでしょう。その頃、法政大学の土曜講座に通って、昔の名画をよく観てました。そこで僕が圧倒的に好きになったのがマーロン・ブランドとかジェラール・フィリップとかローレンス・オリヴィエとか。

映画ですごいと思った人が、全員舞台出身だとわかった時に、ああそうなのか、って納得したんですよ。日本映画にしても、杉村さんにしろ中村伸郎さんにしろ宮口精二さんにしろ、みんな魅力的でしたから。

第1の転機は、舞台俳優の素晴らしさに気づいたことと言えるかもしれませんね。

演劇ってこういうものか

そして文学座を目指すきっかけとなるのが早稲田大学演劇科の学生時代。文学座公演、シェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』（61年）を観たことだとか。

――シーザーが北村和夫さんでブルータスが小池朝雄さん。キャシアスが芥川比呂志さん、お元気だったほぼ最後の舞台ですね。素晴らしかったです。

アントニーは仲谷昇さんで、いい男でした。黒澤映画なんかだとものすごくいい役の加藤武さんが、舞台では一市民で出てるんで、演劇ってこういうものかと思いましたね。

それで、大学の教授がジロドゥやベケットの翻訳で有名な安堂信也さんで、文学座の文芸部にいらしたんです。卒業間近に「先生、僕役者になれますかね」って言ったら、研究室に連れていかれて、「このテープ聞いてみろ」って。

聞くと、ジェラール・フィリップと女優がものすごく言い争っている様子。「これどんなシーンだと思う？」「何か議論してるんですか？」「ラブシーンだよ。舞台の演技って、こういうもんなんだよ」。

ところが先生、「俺はもう大学のほうが忙しくなって文学座の仕事はしないから」って。それで演出家の木村光一さんに紹介状を書いてくれて、文学座附属演劇研究所に入れたんです。

でも入ってみたら分裂騒動で多くの劇団員が退団した後だったので、あこがれの男優たちは北村和夫さんと加藤武さん以外、誰もいませんでしたね（笑）。文学座はピンチでしたけど、僕にとってはチャンスでした。

だからまぁ、第2の転機は文学座の『ジュリアス・シーザー』を観たことですね。



左から太地喜和子氏、杉村春子氏、矢吹寿子氏、小林さん（写真提供：文学座）

文学座研究所の選考試験は、ちょっと台詞を読まされただけ。強烈な安堂信也氏の紹介状のせいもあってすんなり合格。五期生となる。

――初舞台は木村光一演出で、ジョン・アーデンというイギリスの劇作家の『マスグレーヴ軍曹の踊り』。演じたのは竜騎兵一で、台詞は「動くな！ 手を挙げろ！」の一つでした。

その四年後にはもう太地喜和子と『あわれ……』で主演してますから、文学座が手薄になったおかげですね。これも木村さんの演出で、この場は全裸って言われて、喜和子がどんどんやりだすからこっちも負けてられない、と思って。

喜和子は酒飲みで、寂しがり屋でしたね。地方公演なんかに行くと誰かの部屋が飲み場所になって、喜和子はタンクトップ一つで、胸がはだけて見えててもまったく平気でした。

そうそう、喜和子と旅公演で東京駅を出る時、若かった十八代目（中村）勘三郎（当時勘九郎）さんがホームまで送ってきたのをチラッと見かけたことがありましたよ。

長岡輝子さんにもずいぶん引き立てていただきました。研究生の時に長岡さんの授業があって、「あんた声がいいから詩を読みなさいよ」って、その頃YMCAで詩の朗読会やっていらして、宮澤賢治の詩とかを読まされたりしましたからね。

でも、75年にコリン・ヒギンズの『ハロルドとモード』って、老婦人と青年の恋物語、名女優が年を取るとやりたがる芝居ですね。そのモード役を長岡さんがやって、ハロルドは残念ながら僕じゃなくて西岡徳馬（当時西岡徳美）で、僕はベルナール警部の役。

モードおばさんをいじめるわけじゃないけど、ちょっと弾けたことを、まぁお行儀の悪い芝居をしたんですよ。そしたら「あなたは詩のわかる子だと思ってたのに、なんでそんな芝居をするの」って、長岡さんをひどくがっかりさせちゃったことがありました。

＜後編につづく＞