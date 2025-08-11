¼óÁê¡¢¶å½£Âç±«¤Ç±þµÞÂÐºö»Ø¼¨¡¡¡ÖºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¡¢ÂÐ±þ¤ËÁ´ÎÏ¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï11Æü¡¢¶å½£ÃÏÊý¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤ò¼õ¤±¡¢Èï³²¾õ¶·¤Î¿×Â®¤ÊÇÄ°®¤äÀ¯ÉÜ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÒ³²±þµÞÂÐºö¡¢ÈòÆñ¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÌ±¤Ø¤ÎÅª³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¾®ÅçÍµ»ËÆâ³Õ´íµ¡´ÉÍý´Æ¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£¸øÅ¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¾å¤Ç¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¼¯»ùÅç¸©¤ÎÂç±«¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÂÐ±þ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë·§ËÜ¸©Æâ¤Î7»ÔÄ®¤Î½»Ì±¤ËÂÐ¤·¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢Ä¾¤Á¤Ë¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£