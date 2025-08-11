最近、姿勢が悪いと言われるようになった、歩くとすぐ疲れる、空を見上げるのがつらい…。そんな「小さな変化」を見過ごしていませんか？見た目も、健康も、命さえも左右するのが、実は加齢による【背中の丸まり】です。そのメカニズムと対策法について、年間3,000人以上の患者と向き合っている《背中のプロフェッショナル》である医師の野尻英俊さんがわかりやすく解説した『人は背中から老いていく』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】見た目や健康を左右する「背中の丸まり」に、医学的アプローチで挑む、医師の野尻英俊さん著書『人は背中から老いていく』

* * * * * * *

なぜ、あの人はいつも生き生きとして見えるのか？

「右がお隣に住んでいる寺田さん（仮名）です。そして、左が私。見るからに寺田さんのほうが若いですよね。背中もしゃきっとしているし。年はそんなに変わらないのにねぇ……」

丸まってきた背中をなんとかして改善したいという70代女性患者・佐藤さん（仮名）が、1枚のツーショット写真を見せてこう漏らしました。

佐藤さんの背中がお悩みのとおり丸まってきているのに対し、寺田さんの背筋はぴんと伸びています。失礼ながら、寺田さんのほうがお若く見えました。

聞けば、佐藤さんと寺田さんはほぼ同い年。お子さんの年齢も近いこともあり、長年親しくご近所付き合いをしてきた間柄とのこと。

佐藤さんにしてみれば、「年齢も生活環境もさほど変わらず、同じように年をとってきたはずなのになぜ」と思うそうです。

その理由を考える前に、大前提としてお伝えしておきたいことがあります。

それは、「人間は加齢にともない自然に背中が丸まるものであり、背中が丸まれば丸まるほど年老いて見える」ということです。

大なり小なり、遅かれ早かれといった個人差はあるものの、年を重ねると脊柱変形という現象が起こります。

脊柱とは、首から腰にかけて連なる背骨（医学的な正式名称は「脊椎」）全体のこと。

これを柱に見立てて脊柱と呼んでいるのですが、ここが徐々に曲がってくるのです。

「脊柱後弯」という現象

正常な状態であれば、脊柱は左右にはまっすぐで、前後に関しては、頸椎と腰椎が前、胸椎が後ろにそれぞれ少し弯曲しています。脊柱変形は、これを保てずに曲がってしまっている状態です。

左右に曲がっている状態を側弯、前後に曲がっている状態を前弯および後弯といいます。

年を重ねていくと、どの部位も少しずつ曲がってくるのですが、顕著なのは胸椎と腰椎です。

もともと後ろに曲がっている胸椎の後弯化と、前に曲がっている腰椎の後弯化が進み、腰から上の脊柱全体が後弯していき、背中がどんどん丸まっていきます。

これが、「背中の老い」を象徴する「脊柱後弯」という現象です。

脊柱後弯が進んで背中が丸まると、おのずと視線が下がってしまうため、前を見ようとして首を上げます。すると今度は、頸椎が前に向かってカーブ（前弯）していきます。

さらに、まっすぐ立ったり歩いたりできるように、体のバランスを保とうとして骨盤を後ろに傾け、股関節を伸展、ひざを屈曲する傾向が強まります。

このように、なんらかの理由によって身体機能が低下した際に、それに対応すべく別の器官が働いて元の状態を維持しようとするしくみを「代償機転（以下、代償）」といい、代償する際に使用する筋肉を「代償筋」といいます。

背中の丸まりに、大きな差が出た理由

年を重ねることによる脊柱後弯が始まりかけたころは、代償に要する力は大きくないので、背中の丸まり（背中の老い）は目立つほどではありませんし、日常生活に支障をきたすこともありません。

ところが、さらに年を重ねて曲がりが大きくなると、代償に要する力が大きくなり、それに応じる力が衰えていくために支えられなくなり、さらなる脊柱後弯の進行に歯止めをかけられなくなっていきます。

そして、いかにも老人然とした、大きく丸まった背中が形づくられていってしまうのです。

冒頭で触れた寺田さんと佐藤さんの違いについて、話を戻しましょう。

ほぼ同じ年齢のふたりの背中の丸まり具合に、大きな差が出た理由は何か。

それは、脊柱後弯が起こる原因をひも解いていくことによって、ある程度の目星をつけることができます。

加齢以外の脊柱後弯のおもな原因は、

●椎体骨折（通称：圧迫骨折／背骨の一部の骨折）

●椎間板変性（椎間板の水分が失われてクッション機能が低下した状態）

●靱帯骨化症（脊椎の靱帯が骨のように硬くなる状態）

●体幹伸展筋（脊椎を伸ばす際に使用する筋肉）の筋力低下

●伸展可動域（脊椎を曲げ伸ばしできる幅＝角度）の減少などです。

とりわけ「椎体骨折」の経験があると、後弯化の度合いが飛躍的に高まることがわかっています。



見た目に差が出る、後ろ姿（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

就いた職業は、関係があるのか？

また、生まれつき脊椎の形状に異常がある先天的な理由や、日常生活における姿勢の悪さ、骨粗しょう症などが影響するケースもあります。

職業も、無関係ではありません。

重い物を持ったりかがんで作業をしたりすることの多い仕事に就かれている（若いころに就かれていた）人は、背中が丸まりやすいという印象があります。

これらが複合的に絡み合って、脊柱後弯が進んでいくのです。

佐藤さんの話をひととおり聞いて気になったのは、「運動をほとんどしていない」と「他人からよく猫背と言われる」という点です。

椎体骨折の経験はないようなので、運動不足による筋力低下と関節の可動域の減少、さらには姿勢の悪さが後弯化を助長してしまったのかもしれません。

そしておそらく寺田さんは、佐藤さんに比べて姿勢がよく、普段から体を動かす習慣が身についているのでしょう。

この違いが、同年代でも見た目の印象に大きな差を生じさせる原因になったと考えられます。

※本稿は『人は背中から老いていく』（アスコム）の一部を再編集したものです。