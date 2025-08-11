TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å0»þ35Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤òëÝÁá»Ô¡¢±ÀÀç»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡ÛÄ¹ºê¸©¡¦ëÝÁá»Ô¡¢±ÀÀç»Ô¤ËÈ¯É½ 11Æü12:35»þÅÀ

ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢11ÆüÃë²á¤®¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£Ä¹ºê»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm

¢£Åç¸¶»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm

¢£ëÝÁá»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃë²á¤®¤Ë·Ù²ü
¡¡3»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡70mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡11ÆüÃë²á¤®¤Ë·Ù²ü

¢£ÂçÂ¼»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm

¢£À¾³¤»Ô¡Ê¹¾Åç¡¦Ê¿Åç¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm

¢£±ÀÀç»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÃë²á¤®¤Ë·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡11ÆüÃë²á¤®¤Ë·Ù²ü

¢£ÆîÅç¸¶»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm

¢£Ä¹Í¿Ä®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm

¢£»þÄÅÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm