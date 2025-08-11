ミッキーマウス×マリークワントのTシャツ＆トートが限定登場♡
マリークワントから、ミッキーマウス＆ミニーマウスをモチーフにした限定アイテムが登場！Tシャツは全8種、トートバッグは全3種と豊富なラインナップ。ポップで遊び心たっぷりなディズニーデザインは、ここでしか出会えない特別な1枚ばかり。大人可愛いテイストで、夏のお出かけスタイルにもぴったりです♡数量限定なので、早めのチェックがおすすめ！
数量限定のディズニーデザインTシャツ
ミッキーマウスデザイン Tシャツ
価格：7,260円(税込)
ミニーマウスデザイン Tシャツ
価格：7,260円(税込)
ミッキーマウスアイコンデザイン Tシャツ
価格：6,930円(税込)
ミニーマウスアイコンデザイン Tシャツ
価格：6,930円(税込)
ミッキーマウスデザインレトロロゴ Tシャツ
価格：6,600円(税込)
ミニーマウスデザインレトロロゴ Tシャツ
価格：6,600円(税込)
ミッキーマウスバックプリントデザイン Tシャツ
価格：7,260円(税込)
ミニーマウスバックプリントデザイン Tシャツ
価格：7,260円(税込)
今回登場するTシャツは全8種類。ブラック、ホワイト、レッドなどベーシックな色合いに、ミッキー＆ミニーの可愛いモチーフがアクセントに。
背面に大胆なプリントが施されたデザインや、レトロ感漂うロゴ入りなど、シンプルなのにインパクトのあるアイテムが揃います。
どれもマリークワントならではの遊び心が光る仕上がりで、着るだけでテンションが上がる1枚です。
トートバッグは日常使いにも♡
ミッキーマウスデザイン トート
価格：4,950円(税込)
ミニーマウスデザイン トート
価格：4,950円(税込)
ハートハンドデザイン トート
価格：4,950円(税込)
バッグは全3種類。ミッキーやミニーのフェイスデザイン、ハートのハンドサインなど、ユニークなディテールが魅力です。
A4サイズがすっぽり収まるサイズ感で、普段使いはもちろん、サブバッグやレジャーにも活躍。シンプルなコーデに合わせるだけで、さりげなく遊び心をプラスしてくれる万能アイテムです♪
あなたの夏を彩る、限定ディズニーコレクション
ミッキーマウスとマリークワントの夢の共演は、この夏だけの特別なラインナップ。大人も楽しめるディズニーデザインで、普段のコーディネートをもっと自由に、もっと楽しく♡
どのアイテムも数量限定のため、気になる方はお早めに。公式オンラインショップでは8月6日から先行予約もスタートします。この夏の相棒を、ぜひ見つけてくださいね。