ミッキーマウス×マリークワントのTシャツ＆トートが限定登場♡

マリークワントから、ミッキーマウス＆ミニーマウスをモチーフにした限定アイテムが登場！Tシャツは全8種、トートバッグは全3種と豊富なラインナップ。ポップで遊び心たっぷりなディズニーデザインは、ここでしか出会えない特別な1枚ばかり。大人可愛いテイストで、夏のお出かけスタイルにもぴったりです♡数量限定なので、早めのチェックがおすすめ！

数量限定のディズニーデザインTシャツ

ミッキーマウスデザイン Tシャツ

価格：7,260円(税込)

ミニーマウスデザイン Tシャツ

価格：7,260円(税込)

ミッキーマウスアイコンデザイン Tシャツ

価格：6,930円(税込)

ミニーマウスアイコンデザイン Tシャツ

価格：6,930円(税込)

ミッキーマウスデザインレトロロゴ Tシャツ

価格：6,600円(税込)

ミニーマウスデザインレトロロゴ Tシャツ

価格：6,600円(税込)

ミッキーマウスバックプリントデザイン Tシャツ

価格：7,260円(税込)

ミニーマウスバックプリントデザイン Tシャツ

価格：7,260円(税込)

今回登場するTシャツは全8種類。ブラック、ホワイト、レッドなどベーシックな色合いに、ミッキー＆ミニーの可愛いモチーフがアクセントに。

背面に大胆なプリントが施されたデザインや、レトロ感漂うロゴ入りなど、シンプルなのにインパクトのあるアイテムが揃います。

どれもマリークワントならではの遊び心が光る仕上がりで、着るだけでテンションが上がる1枚です。

トートバッグは日常使いにも♡

ミッキーマウスデザイン トート

価格：4,950円(税込)

ミニーマウスデザイン トート

価格：4,950円(税込)

ハートハンドデザイン トート

価格：4,950円(税込)

バッグは全3種類。ミッキーやミニーのフェイスデザイン、ハートのハンドサインなど、ユニークなディテールが魅力です。

A4サイズがすっぽり収まるサイズ感で、普段使いはもちろん、サブバッグやレジャーにも活躍。シンプルなコーデに合わせるだけで、さりげなく遊び心をプラスしてくれる万能アイテムです♪

あなたの夏を彩る、限定ディズニーコレクション



ミッキーマウスとマリークワントの夢の共演は、この夏だけの特別なラインナップ。大人も楽しめるディズニーデザインで、普段のコーディネートをもっと自由に、もっと楽しく♡

どのアイテムも数量限定のため、気になる方はお早めに。公式オンラインショップでは8月6日から先行予約もスタートします。この夏の相棒を、ぜひ見つけてくださいね。