¡Ö¤Æ¤ó¤°¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¸¬µõ¤Ë¡×¡¡¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤ëJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¾®ÈªÍµÇÏ¡¢¿·GK¥ë¡¼¥ë¤Ë¤âÅ¬±þ¤ò
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎGK¾®ÈªÍµÇÏ¡Ê23¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤ËÍ¥¤ì¤ë¼é¸î¿À¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Î¹¶·â»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Î°ÂÄê´¶¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡×¡½¡£¾®Èª¤¬¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·â¤Î¥«¡¼¥É¤¬1ËçÁý¤¨¡¢¸ü¤ß¤¬½Ð¤ë¡£¤³¤ÎÆÃÄ¹¤Ë¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤âÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿6Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ4²óÀï¤Ç¤Ï¼¯Åç¤Ë3¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤âÏ¢È¯¡£¸åÈ¾38Ê¬¤Ë¤ÏPK¤ò¸«»ö¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡J2ÀçÂæ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿º£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢ÇÔ¡£¤½¤Î¸å¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤¬¡¢6·î4Æü¤Î¹Åç¤È¤ÎYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤Ç1¡½0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥ê¡¼¥°Àï¤â¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ6»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ìÃæ¤À¡£
¡¡¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤Î·Ð¸³¡¢»î¹ç´ª¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Ï1¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤¤¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Éâ¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¡¡¡Ö¤½¤ì¤ÏµÕ¤Ë¡¢¤Æ¤ó¤°¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¸¬µõ¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÑ¤Ê´·¤ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°ú¤Äù¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£9Æü¤ÎÀîºêÀï¤Ç¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ²÷¾¡¤â¡¢2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î¤«¤éGK¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ë»þ´Ö¤ò¸½¹Ô¤Î6ÉÃ¤Þ¤Ç¤«¤é8ÉÃ¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢¸·³Ê¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¿·¥ë¡¼¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢8ÉÃ¤Ï¤«¤Ê¤êÃ»¤¤¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡£Îý½¬¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¼ÂÀï¤Ç·Ð¸³¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿³È½¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡£¿·¥ë¡¼¥ë¤Ë¤âÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£