絶好機でまさかの…旗手怜央がゴラッソの一方、“33発MVP”前田大然はまた不発。地元メディアが最低評価。デビュー戦で23分出場の山田新より下
日本人４選手を擁する王者セルティックが８月10日、スコットランドリーグ第２節で、昨季５位のアバディーンと敵地で対戦。ベニャミン・ニグレンと旗手怜央の得点で、２−０で快勝した。
旗手が鮮やかなミドルシュートで今季初ゴールを奪い、開幕２連勝に大きく貢献した一方、昨季に公式戦33ゴールを記録した前田は好機を活かせず。52分に放ったボレーシュートは飛ばしたコースが甘く、GKに阻まれれば、68分には裏に抜け出すも足を滑らせてしまい、フィニッシュまで持ち込めなかった。
地元メディア『67 HAIL HAIL』は、旗手を７点、67分から出場してデビューを果たした山田新を６点と採点したのに対し、前田にはワーストタイの５点を付与。その理由を次のように伝えた。
「まだ調子が上がっていない。昨シーズンはゴール前での決定力が抜群だったが、この試合では１対１の局面で抜け出した後、シュートを打つ前に滑って転んでしまうまで、ほとんどチャンスに絡めなかった」
兎にも角にも一発出れば、一気に乗っていけるはずだ。昨季はリーグMVPに輝いた27歳の2025-26シーズン第１号が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「地球上のどんなGKも防げない」元プレミア得点王が驚嘆した旗手怜央の圧巻ゴラッソ
旗手が鮮やかなミドルシュートで今季初ゴールを奪い、開幕２連勝に大きく貢献した一方、昨季に公式戦33ゴールを記録した前田は好機を活かせず。52分に放ったボレーシュートは飛ばしたコースが甘く、GKに阻まれれば、68分には裏に抜け出すも足を滑らせてしまい、フィニッシュまで持ち込めなかった。
地元メディア『67 HAIL HAIL』は、旗手を７点、67分から出場してデビューを果たした山田新を６点と採点したのに対し、前田にはワーストタイの５点を付与。その理由を次のように伝えた。
兎にも角にも一発出れば、一気に乗っていけるはずだ。昨季はリーグMVPに輝いた27歳の2025-26シーズン第１号が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「地球上のどんなGKも防げない」元プレミア得点王が驚嘆した旗手怜央の圧巻ゴラッソ