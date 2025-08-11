¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡ÙÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß±é¤¸¤ë³ë¾þ±þ°Ù¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡ª¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿°ìµó²ò¶Ø
¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦³ë¾þ±þ°Ù¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¡É¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿9ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ç¹ëÃÀ¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ëÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¡½¡½¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤êÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢¿ô½½Ç¯¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿³ë¾þ±þ°Ù¤òÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ÏÂç¿¹Î©»Ì¡£
¡¡ÉâÀ¤³¨¤ò´Þ¤á¤¿·Ý½Ñ¤ÏÃË¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÌºØ¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦¶¶ø¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤½÷À¤Î³¨»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿³ë¾þ±þ°Ù¡£¡ÖÈþ¿Í²è¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈËÌºØ¤âÇ§¤á¤ë¤Û¤É¤Î³¨¤ÎºÍ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ã»µ¤¤Çµ¤¤¬¶¯¤¯¡¢¥¿¥Ð¥³¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¹ë²÷¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä±þ°Ù¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡£ËÜºî¤Ï½é¤Î»þÂå·à±Ç²è¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌºØ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉâÀ¤³¨»Õ¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¤Î·Ý½Ñ³¦¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ÆæÂ¿¤±þ°Ù¡ÊÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ë¤Î¡¢ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢¤½¤·¤Æ±þ°Ù¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸÷¤ë·×9ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡£
¡¡°¦¸¤¤µ¤¯¤é¤òÂç»ö¤½¤¦¤ËÊú¤¯»Ñ¤ä¡¢¤¢¤á¤òÊÒ¼ê¤Ë¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë±þ°Ù¤Î»Ñ¤ò¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤ä°¦¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿²Å¾¤Ó¤É¤³¤«°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÊªÍ«¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ä±þ°Ù¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¤³¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òÂçÀÚ¤ËÎÏ¶¯¤¯À¸¤È´¤¤¤¿Èà½÷¤Î¿®Ç°¤äÀ¸¤¤¶¤Þ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÌºØ¤ÎÌçÄï¤Ç±þ°Ù¤ÎÍ§¿Í¡¦Á±¼¡Ïº¡Ê¡á·ÌºØ±ÑÀô¡¿üâ¶¶³¤¿Í¡Ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯ËÌºØ¤ÎÌçÄï¤ÇÇä¤ì¤Ã»Ò¤Î³¨»Õ¡¦½é¸ÞÏº¡Ê¡áµû²°ËÌ·Ì¡¿ÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë±þ°Ù¤Î»Ñ¤â¡£Í§¿Í¤Ç¤¢¤ê·»Äï¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Á±¼¡Ïº¤È¡¢À¿¼Â¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ç±þ°Ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Á³¤È¿´°ú¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯½é¸ÞÏº¡£Î¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤½¸ÃæÎÏ¤ÈÇ÷ÎÏ¤Ç³¨¤òÉÁ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Éã¤Ç¤¢¤ê³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¡Ê±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡Ë¤Î²£´é¤ä¡¢²èºà¤ä³¨¤Ç»¶¤é¤«¤êÊüÂê¤ÎÄ¹²°¤Ç²á¤´¤·¤¿¡¢Éã¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤À¸³è¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤â¡£
¡¡ÉãÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»ÕÄï¤È¤·¤Æ¡¢ËÌºØ¤ÈÀ¸³¶¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë±þ°Ù¡£¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º²¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë³¨É®¤ò°®¤êÂ³¤±¤ëËÌºØ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿±þ°Ù¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡©¤½¤·¤Æ±þ°Ù¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡£
¡¡±þ°Ù±é¤¸¤¿Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤â¡ÖÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÈà½÷¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¨¤äËÌºØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Í¦¤Þ¤·¤¯¿À¡¹¤·¤¤¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¡¢»ä¤ÏÆ´¤ì¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤¬8·î29ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£±þ°Ù¤ÈÁ±¼¡Ïº¡¢¤½¤·¤ÆËÌºØ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤Ï¡¢10·î17Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ç¹ëÃÀ¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ëÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¡½¡½¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
