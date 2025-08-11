ミセス藤澤涼架、北海道・標茶で子どもたちと8ヵ月ぶりに感動の再会！ 今夜の『さんま・玉緒の夢かなえたろかSP』
今夜18時30分より放送の『30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP』（TBS系）に、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が登場。大きな感動を呼んだお正月SPの続編として、子どもたちとの再会のために北海道標茶町へ飛び、約8ヵ月ぶりに涙の再会を果たす。
【写真】渡辺直美は8人の子どもを育てる女性の夢をかなえる
今年のお正月SPにて、Mrs. GREEN APPLEが北海道・標茶町で夢を叶えた小学生4人組のその後に密着。休校以来離れ離れになり久しぶりに会うという4人の前に藤澤が登場し、子どもたちと感動の再会を果たす。
自然あふれる釧路湿原で一緒にカヌーに乗り、バーベキューを楽しむ最高の夏休みを堪能。最後に藤澤から4人へサプライズが…！
夏休みSPではほかにも、感動＆爆笑の夢実現が続々。
20歳になったばかりの女子大生の「初めてのお酒をいとうあさこと飲みたい！」という夢を叶えるため、大学全面協力でサプライズを敢行！ 生まれて初めてのお酒のその味は…？
キンタロー。のことが大好きな小学3年生の娘とコラボしてほしい！と母親からの夢が当選！ スタジオでさんまら出演者の前でコラボネタを披露する。
女手一つで8人の子どもを育ててくれている母を喜ばせたい！と応募してくれた子どもたちの願いを叶えるべく、母親が大好きだという渡辺直美のもとへ。その場所は･･･なんと、ニューヨーク！ そんな大家族をNYで待つ渡辺は2階建てバスでお出迎えするなど、数々のサプライズを敢行！ そしてラストは･･･夢のコラボダンスを、世界中の人々が行き交う「タイムズスクエア」で!?
中学生の頃、人間関係が上手くいかず引きこもっていた時に、こっちのけんとの楽曲「死ぬな！」を聴いて人生を変えることができた青森の女子高生。直接感謝の気持ちを伝えたいという彼女のもとへ、サプライズでこっちのけんとが駆けつける。
『30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP』は、TBS系にて今夜8月11日18時30分放送（一部地域は19時より放送）。
【写真】渡辺直美は8人の子どもを育てる女性の夢をかなえる
今年のお正月SPにて、Mrs. GREEN APPLEが北海道・標茶町で夢を叶えた小学生4人組のその後に密着。休校以来離れ離れになり久しぶりに会うという4人の前に藤澤が登場し、子どもたちと感動の再会を果たす。
夏休みSPではほかにも、感動＆爆笑の夢実現が続々。
20歳になったばかりの女子大生の「初めてのお酒をいとうあさこと飲みたい！」という夢を叶えるため、大学全面協力でサプライズを敢行！ 生まれて初めてのお酒のその味は…？
キンタロー。のことが大好きな小学3年生の娘とコラボしてほしい！と母親からの夢が当選！ スタジオでさんまら出演者の前でコラボネタを披露する。
女手一つで8人の子どもを育ててくれている母を喜ばせたい！と応募してくれた子どもたちの願いを叶えるべく、母親が大好きだという渡辺直美のもとへ。その場所は･･･なんと、ニューヨーク！ そんな大家族をNYで待つ渡辺は2階建てバスでお出迎えするなど、数々のサプライズを敢行！ そしてラストは･･･夢のコラボダンスを、世界中の人々が行き交う「タイムズスクエア」で!?
中学生の頃、人間関係が上手くいかず引きこもっていた時に、こっちのけんとの楽曲「死ぬな！」を聴いて人生を変えることができた青森の女子高生。直接感謝の気持ちを伝えたいという彼女のもとへ、サプライズでこっちのけんとが駆けつける。
『30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP』は、TBS系にて今夜8月11日18時30分放送（一部地域は19時より放送）。