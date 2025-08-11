»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç²ÈÂ²Î¹¹Ô¤òËþµÊ¡¡12ºÐÄ¹ÃË¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ÈÂ²Î¹¹ÔÃæ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ëÄ¹ÃË¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢Ä¹ÃË¡¦Ò°¸¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ô¥½½Ïº¤¬¡Ö¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤¿¤¤¤à¤Ç¤¹¡£ÌÜ³Ð¤á¤Î¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¡¢½Ð¤¿¤é³¤¤Ø¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÀî¿·Ç·½õ¤ÎÌ¾Á°¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÃË¡¦Ò°¸¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ÇÈù¾Ð¤àÒ°¸¼¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿Ô¥½½Ïº¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ôÆüÁ°¤Ë¤âÔ¥½½Ïº¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¡¡Ò°¸¼¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È1Ëç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢³¤¤ÎÃæ¤ÇÂ©»Ò¤òÊú¤¤·¤á¤ëÔ¥½½Ïº¤Î»Ñ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿Ä¹ÃË¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÀÄÇ¯¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥«¥ó¥«¥ó¤¬Âç¿Í´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ô¥½½Ïº¤Ï¡¢2010Ç¯3·î¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯7·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦Îï²Ó¤¬ÃÂÀ¸¡£2013Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè2»á¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¦Ò°¸¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ebizoichikawa.ebizoichikawa¡Ë
