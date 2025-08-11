SEVENTEENの弟分・TWS、初の日本ツアー完走「これからも一生懸命頑張る」
7月2日にJapan 1st Single「はじめまして」で日本デビューを果たした6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が10日、神奈川・Kアリーナ横浜で初の日本ツアー『2025 TWS TOUR ‘24／7:WITH:US’ IN JAPAN』の最終公演を開催した。
【ライブ写真】達成感あふれる表情に！さわやかなTWS
公演は「Oh Mymy:7s」からスタート。その後、フリースタイルダンスブレイクのシーンから「Freestyle」「Double Take」とTWSならではのダンス、パフォーマンス力で観客を魅了した。VCR終了後には「plot twist -Japanese ver.-」でさわやかに再登場。デビュー曲「plot twist」の日本語バージョンということで、会場の42（SAI／ファンネーム）の方々の熱気や大歓声がおさまらない中、最初のあいさつがスタートした。
42とコール＆レスポンスを行い、歓声に感動したメンバーはトークに続き、「BFF」「first hooky」「Random Play」「hey! hey!」をさわやかに連続してパフォーマンス。その後、舞台転換後には「unplugged boy」「If I’m S, Can You Be My N?」を披露した。より42の近くへ向かうと、映画館のような雰囲気の中「Now Playing」を歌い上げた。
日本デビューシングルの収録曲「BLOOM（feat. Ayumu Imazu）」は、客席に降りながら披露。メンバーは、近い距離でのパフォーマンスに満足気な表情を見せた。ステージに戻って披露した日本デビュー曲「はじめまして」では、42の掛け声と共に会場は歓声でいっぱいになり、日本デビューの喜びをかみしめる瞬間となった。
VCR後はラストパートへ。「Lucky to be loved」「Last Festival」「Comma,」をクールに披露し、最後のあいさつを経て、「GO BACK」「Countdown!」を力いっぱい披露し、本編は終了した。
アンコールは「Keep On」からスタート。アンコールでは「初めての日本ツアーが終わりました。ツアーの最後にこんなに大きな会場で公演をすることができてすごくうれしいです。この会場は、去年イベントでパフォーマンスをしたことがあったのですが、今回この会場すべてを42の皆さんで埋めていただいて、本当にうれしいです。ありがとうございます。これからも一生懸命頑張るTWSになります！42の皆さん、いつも僕たちと一緒にいてくださいね！」とコメントした。
その後、アンコールの最後の曲「Highlight」をさわやかに歌い上げた。一度幕を閉じたが、42の熱い応援でダブルアンコールがスタート。「hey! hey!」「plot twist -Japanese ver.-」を再び歌い、約1ヶ月にわたって行われた初めての日本ツアー『2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN』の幕が下りた。
