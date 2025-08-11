◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルスで世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）が決勝進出を決めた。準決勝で世界３１位のカナク・ジャ（米国）を４―１で退けた。午後６時半開始予定の決勝は、世界王者・王楚欽（中国）とパリ五輪銀メダル・モーレゴード（スウェーデン）の勝者と対戦する。

ジャには２０２２年シンガポールスマッシュで１―３で敗れるなど、ジュニアの２試合を含めて過去１勝２敗と負け越していた。だが、約３年ぶりの対戦で世界４位の力を証明。相手の独特のハイトスサーブにも落ち着いて対応し、ラリー戦は確実につないで得点を重ねた。

第４ゲーム（Ｇ）は８―１１で落とし、第５Ｇも１０―６から２連続得点で追い上げられたが、最後はエッジでの得点で決着。静かに勝利を喜んだ。「（相手は）ここまで勝ち上がった理由が分かる安定したプレーで、特に４ゲーム目以降はすごく粘り強いプレーだった。僕ももっと粘り強くラリーで打ち勝っていこうと思ったので、そこで何とか粘り勝つことができた」と振り返った。

２２年７月の欧州サマーシリーズで初代王者に輝いているＷＴＴチャンピオンズ。「何よりも決勝で勝つという強い意志で臨むことが一番大事だと思う。横浜の皆さんの力を借りて、決勝でどっちが来ても絶対勝つように頑張りたい」。２２歳が日本初開催で２度目の頂点を狙う。