歌手の椎名林檎が１０日の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演し、尊敬するアーティストを明かした。

ＭＣの山崎育三郎から「最も尊敬したアーティストっていうのは、いらっしゃいますか？」と問われた椎名。「音楽の人ではあまりいない。アスリートとかバレエダンサーとか、そういう方に対する憧れの方が強い」と語ったが、「日本ではＢＬＡＮＫＥＹですかね。ＢＬＡＮＫＥＹ ＪＥＴ ＣＩＴＹ」とカリスマ的な人気を誇ったロックバンドをあげた。

ボーカルの“ベンジー”こと浅井健一は、椎名の曲「丸の内サディスティック」の歌詞にも登場する。そんな浅井は番組にＶＴＲでメッセージを寄せ「林檎さんがこの世に登場したときは、破壊力がすごかった。天才がこの世に突然現れたというか。いきなりみんなの心を奪っていった」と印象をコメント。さらに「自分も子ども３人いるんですが、お母さんをやりながらミュージシャンはかなり大変だと想像できます。でも逆に子どもからパワーもらったり、喜びもたくさんあったんだろうと思うし、いいことだと思います」と３児の母である椎名にメッセージを送った。

スタジオで映像を見入っていた椎名は「かっこいいですね、も〜」とほれぼれ。「いい先輩、先生でもあり、重い存在。全部おっしゃっていること、リリック（歌詞）みたい。ここだけで消えてしまうのはもったいない」と感激していた。