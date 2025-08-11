男性グループ「超特急」のシューヤが１１日、都内で１ｓｔ写真集「ＴＲＥＮＴＥ（トレント）」発売記念イベント取材会を行った。

３０歳を記念しての初のソロ写真集。チャラキャラを封印し、パリで撮影を行った。「無事（写真集を）出せたことはうれしいですし、ファンの方が喜んでくれて達成感がある」と発売を喜んだシューヤ。「パリじゃなかったら写真集僕は出さないですと言った」と明かし、「パリに行かせてもらえて感謝しています。ほんとに自分のやりたいを体現できた写真集だと思う」と語った。

お気に入りの一枚については「名付けて『赤ずきん衣装』が気に入ってます」と赤い布をかぶったショットをチョイスした。

写真集撮影へ向けさらに筋肉を付け、体脂肪６％まで落としたという。取材会では懸垂を披露。「昨日も家でやってたので筋肉痛です！」と笑いながらもきれいな懸垂で筋肉をみせた。撮影まで、懸垂１０〜１５回を３セットやって、その後別トレーニングに臨んでいたという。

パリに行くまでバナナや鶏胸肉で食事を制限していたため、「パリで脱ぐ撮影をまず終えて、その後に食べた食事はめちゃくちゃおいしかったです。さすがに牛肉のステーキ食べたときは罪悪感がありました」と笑った。

今後の目標については「ドームの先を目指して、今のボクが出来ること、グループに還元できることを頑張りたい」と掲げた。