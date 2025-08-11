◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日 ▽１回戦 県岐阜商６―３日大山形（１１日・甲子園）

生まれつき左手指が欠損というハンデを抱える県岐阜商・横山温大外野手（３年）が４打数２安打１打点の活躍。チームは２００９年以来、夏１６年ぶりの勝利で創部１００周年の節目の年に夏通算４０勝を達成。２回戦に進出した。

「ここにいるんだという実感が沸いてワクワクした」。横山は聖地で躍動した。５回１死二塁のチャンスで迎えた第２打席、４球目の真ん中にきたチェンジアップを引っ張って同点の右前適時打。「何としてでも同点に」と必死にくらいついた結果生まれた一打だった。

これだけで終わらない。８回無死の第４打席では、外角のまっすぐを逆方向へ技ありの左前安打。左翼手がファンブルしている隙を見て、５０メートル走６秒２の俊足を飛ばし二塁まで到達した。「逆方向に打てたのが今日は一番よかった」と納得の一振りだった。

１６８センチ、７１キロと小柄だが、パワフルな左打者だ。岐阜大会は６試合全てで安打を放ち、１９打数１０安打。鍛え上げた丸太のような右腕でバットをコントロールし、左の拳の部分でグリップを支えて押し込む。「自分が納得するまで毎日練習。多いときには３００から４００振った」という猛練習で、部員７８人の超名門で背番号９を勝ち取った努力家だ。

横山にはいつも胸に刻む思いがある。「自分のような子どもたちに、勇気や希望をあふれるプレーを」。県岐阜商の安打製造機が、日本一に向けて歩み始めた。