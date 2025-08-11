11日（月）熊本県には線状降水帯が発生して、大雨特別警報が発表されています。すぐに身を守る行動をとってください。

＜11日（月）の天気＞

前線が停滞して、九州では梅雨末期のような大雨になっています。熊本県には線状降水帯が発生していて、熊本県玉名市岱明や山都では24時間の雨量が400ミリに達する記録的な大雨となっています。熊本県では昼過ぎにかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、危険な大雨が続く見込みです。

また、九州〜東北南部の広い範囲で断続的に雨が強まり、局地的な大雨になるおそれがあります。11日夜から翌朝にかけては特に北陸で激しく降る予想です。

●大雨特別警報（熊本県）長洲町、玉名市、八代市、宇城市、氷川町、上天草市、天草市

すでに災害が発生していて、危険が差し迫っている状況です。命を守る行動をとってください。

●予想24時間降水量（12日昼まで、多いところ）

九州北部、東海 200ミリ

四国、近畿、関東甲信 150ミリ

中国、北陸 120ミリ

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌 31℃（＋3）

仙台 30℃（＋4）

新潟 30℃（＋4）

東京 28℃（±0）

名古屋 29℃（±0）

大阪 31℃（±0）

鳥取 32℃（＋5）

高知 30℃（-1）

福岡 29℃（-1）

＜週間予報＞

九州〜東北南部では12日（火）にかけて断続的な激しい雨や非常に激しい雨の降るおそれがあります。九州北部では大雨災害に対する最大級の警戒を続けてください。北陸や東北では13日（水）にかけても雨が降る見込みです。

週の後半は日差しが戻るとともに猛暑が復活するでしょう。お出かけ先でもこまめに気象情報を確認して、安全にお過ごしください。