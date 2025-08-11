ÆüËÜ¤¬3Àï¹ç·×32¥´¡¼¥ë¤ÇU20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤òÆÍÇË!! ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Àï¤Ï4¿Í¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯
¡¡U-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢AFC U20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥¤¥é¥ó¤Ë11-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3ÀïÁ´¾¡¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ïº£·î6Æü¤Î¥°¥¢¥àÀï¤Ç5-0¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Æ±8Æü¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Àï¤Ï16-0¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥¤¥é¥óÀï¤Ï2Ï¢¾¡Æ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬°µÅÝ¡£MFÈÄÂ¼¿¿±û(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤ÈFWÆ£ºêÃÒ»Ò(»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹)¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É11¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Éõ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡U20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÏÍèÇ¯4·î¤Ë¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¤ë¤ÈU-20½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢3»î¹ç¤ÎÆÀÅÀ¼Ô
ÆüËÜ 5-0 ¥°¥¢¥à
[Æü]Æ£ºêÃÒ»Ò2¡¢º¬ÄÅÎ¤è½Æü¡¢ÄÓ¿¢º»±©¡¢ÄÅÅÄ°¦Çµ²»
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ 0-16 ÆüËÜ
[Æü]ÄÅÅÄ°¦Çµ²»4¡¢ÈÄÂ¼¿¿±û3¡¢¸ÅÅÄËã»Ò3¡¢¾®ÅçÁÖ3¡¢·ªËÜÍª²Ã2¡¢ÄÓ¿¢º»±©
ÆüËÜ 11-0 ¥¤¥é¥ó
[Æü]ÈÄÂ¼¿¿±û3¡¢Æ£ºêÃÒ»Ò3¡¢ ¹â¶¶¸÷è½2¡¢ ¸ÅÅÄËã»Ò¡¢ÄÅÅÄ°¦Çµ²»¡¢ÌÚÂ¼Ì¤Íè
