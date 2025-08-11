青銅器の修復が体験できる文化クリエーティブ製品。（６月２８日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）

【新華社太原8月11日】中国山西省の山西博物院では、新たなミュージアムグッズが人々の注目を集めている。木製ジオラマや獣型觥（じゅうけいこう＝獣の形をした青銅製の酒器）のフェルトキット、チョコレートの文化財立体パズルなど、これの文化クリエーティブ製品は購入者が手作りして完成させる。

山西省は歴史的な木造建築の宝庫で、省内には2万8千余りの古建築が現存、うち元代とそれ以前の木造建築の数は国内全体の80％以上を占める。同博物院が所蔵する青銅器は計1万2千点（組）余りで、貴重な青銅器の総数は国内トップクラスとなる。これらの文化財は、文化クリエーティブ製品を生み出す源泉となっている。

ＤＩＹ（手作り）木製ジオラマの文化クリエーティブ製品。（６月２８日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）

文化クリエーティブ事業を運営する山西晋観文創発展の責任者、姚香（よう・か）さんは、手作りの文化クリエーティブ製品が注目される理由について、消費者は個性や独自性を追い求めており、ありきたりな土産物では満足しないと指摘。個性が表現でき、残り文化的含蓄にも富んだ作品を手作りしたいと考えていると語った。同社はこうしたトレンドを的確にとらえ、材料と専門的な指導を提供することで、文化の記憶を手作り体験に溶け込ませ、文化クリエーティブ産業の静的な展示から動的な参加への転換を推進し、発展の可能性を広げている。（記者/王学濤）

ジオラマとブックエンドを掛け合わせたブックヌック。（６月２８日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）

獣型觥のフェルトキット。（６月２８日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）

チョコレートで作られた文化財パズルの文化クリエーティブ製品。（６月２８日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）