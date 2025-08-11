【政界】参院選大敗の一方で、トランプ関税は急転妥結 国民生活を安定させる政治の枠組み構築が急務
7月の参院選で自民、公明両党が大敗した。一方でその直後にトランプ関税を巡る日米交渉は妥結。一時は「35％」も取り沙汰された相互関税は「15％」で決着した。首相の石破茂は続投を表明したが、衆参で少数与党に転落した状況に、自民党内には「石破おろし」の嵐が吹き荒れる。そもそも、参院選での与党大敗の原因は、物価高による国民生活窮乏化について、与党が国民に響く訴えを全く届けられなかったためだ。政界は国民生活の安定という最優先の責務を想起しなければならず、緊張感が求められる。
石破続投で自民は混乱
7月23日に日米関税交渉が妥結した。午前11時から官邸ロビーでその内容を説明する石破の表情は高揚していた。「相互関税について、25％まで引き上げるとされていた日本の関税率を15％にとどめることができました。これは対米貿易黒字を抱える国の中で、これまでで最も低い数字となるものであります」と胸を張った。
全く合意の見通しの立っていなかった日米関税交渉は、参院選大敗でさらに混迷すると懸念されていた。だが8回目の訪米となった経済再生担当相の赤澤亮正は、予定になかった米大統領・トランプとの面会で急転合意にこぎつけた。
コメの輸入拡大や、米国への「80兆円投資」などの条件が付いたが、自動車関税も含めた「15％」に経済界はおおむね安堵している。
この合意を得た石破は、この日の午後、自民党本部で衆院議員に在任中の歴代首相3人と面会した。就任順に麻生太郎、菅義偉、岸田文雄の3人だ。石破はここで関税合意の成果を説明し、続投容認を取り付ける算段だった。
だが、1時間20分に及ぶ4者会談では、続投を積極的に容認する声は出なかった。それどころか、「今後の道筋を示すことが大事だ」と遠回しながらも、面と向かって退陣を求める声も出た。
石破はその後、記者団の取材に応じ、「私の出処進退につきましては、一切、話は出ておりません」と強調した。だが、「強い危機感を皆で共有した。党の分裂は決してあってはならないということ、いろんなお話しがございました」とも語った。石破の続投自体が「党の分裂」を引き起こしかねないとの懸念を、図らずも自らの口から漏らしてしまった形だ。
その2日前の21日、石破は国政選挙翌日に恒例で開かれる自民党総裁記者会見に臨んでいた。ここでも石破は「今最も大切なことは国政に停滞を招かないということ。今般の選挙結果に対する重大な責任を痛感しながらも、政治を停滞させないよう、漂流させないよう、比較第一党としての責任を果たしていかねばならない」と続投に意欲を示した。
その上で、野党連携について注目すべき発言をした。社会保障全般や、給付、減税に関する野党との議論について「条件」をつけたのだ。「事実認識に齟齬があると、そもそも議論が成り立ちません。それぞれの党がそれぞれのお考えがあるわけで、事実についての認識を共有した上で議論し、結論を得ていく場所は必要だ」と語った。
参政党、テレビで躍進
石破の念頭にあるのは参政党だ。陰謀論や「反ワクチン」の思想が根底に流れている参政党は連携の相手ではない、と除外したのだ。
参院選で「日本人ファースト」を掲げた参政党は、改選1議席を14議席に増やす躍進を遂げた。「我々日本人はそれぞれがよい社会を作りたいと頑張っているけど、そうさせない勢力がある」という「ストーリー」が、普段は政治に関心を持ってない層に刺さった。
自民党議員は「政治や選挙の知識がないと、参政党を普通の保守政党だと思ってしまう」と危機感を募らせる。「思ってしまう」というのがポイントだ。参政党はかつての代表が、新型コロナウイルスワクチンを「殺人兵器」と発言したり、世界を「ユダヤ資本」が牛耳っているなどと主張していた。こうした主張が、今の参政党のホームページにはない。新たに興味を持った有権者がホームページを閲覧しても、「違和感」を感じる要素がないのだ。
