病む×デレ＝ヤンデレ！狂気的な愛を安全に体験できるカフェ「ヤンデレカフェ」が魅力的すぎる!!【作者に聞いた】
「ヤンデレ」という言葉をご存じだろうか？「病む」×「デレ」の2つを組み合わせた造語で、恋愛対象を愛するがあまり狂気的なほどの愛情を抱き、たびたび凶行に走る傾向の人を指す言葉だ。もともとはアニメや漫画で登場するキャラに対して使われていたが、現実でもヤンデレに近い人は存在するという。この漫画は、そんなヤンデレをこよなく愛する「ヤンデレ好き」のためのカフェが舞台だ。
■「ヤンデレ」に飢える人々に潤いを届けたい！
「ヤンデレカフェ」とはときに狂気的な行動を起こすヤンデレを、気軽に安全に楽しめる体験型カフェ。作者ひのみやさんが「ヤンデレを楽しめるカフェがあったらどんなにすてきだろう…」という純粋な想いから、本作「ヤンデレカフェへようこそ」が誕生した。ヤンデレ店員さんがヤンデレなサービスを提供してくれる、ヤンデレ好きなら悶絶間違いなしのストーリーである。
本作について「もともとは趣味で描いていた作品です」と話すひのみやさんは、生粋の「ヤンデレ」好き。「その想いを発散したい一心で、漫画を描いたところ2021年6月のpixivコミック月例賞で大賞を受賞し、それから運よく商業連載へと話が運び、単行本化にまで至りました」と、本作を描いたきっかけについて話してくれた。
また、「自分の考えるヤンデレの最高なところをたくさん盛り込んだ作品になっています。私と同じくヤンデレに飢えている方の潤いになれたら幸いです」と、作品に込めた思いを話してくれた。コメディ要素を盛り込んだのも理由があるそう。「ヤンデレを知らない方も気軽に楽しめるように」と話が重くなりすぎないように工夫したという。
本作には読者から「ヤンデレカフェって〜w発想が天才かww」「最高すぎる！このカフェ行ってみたい〜！」「本当にあるのかと思った、いや、あるのかな？あるなら行ってみたい」などの、驚きと興奮が入り混じったコメントが数多く寄せられている。一部のコアなファン層に限定されていた「ヤンデレ」が、本作を通じて世の中に浸透していると実感した。甘く危険な「ヤンデレ」の世界へ、あなたも足を踏み入れてみてはいかがだろうか。
取材協力：ひのみや(@ominomiya3)／スクウェア・エニックス
