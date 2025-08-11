25ºÐ¤Ç2»ù¤ÎÊì¡¢¥ê¥¢¥ë¡È¿ä¤·¤Î»Ò¡É¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡¡Æ£ºéÆä¤¬ÈþÂÀ¤â¤âÁ´³«¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ú´Ø¥³¥ì¡Û
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ºÇ½ªÌ¤Íè¾¯½÷¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÆ£ºéÆä¡Ê25¡Ë¤¬¡¢6Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØKANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN¡õWINTER¡Ù¡Ê´Ø¥³¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û25ºÐ¤Ç2»ù¤ÎÊì¡ÄÆ£ºéÆä¤¬¥ß¥Ë¾æ¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢¥í¥ê¡¼¥¿»Ñ
¡¡Æ£ºé¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç2»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¡È¿ä¤·¤Î»Ò¡É¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤È¤·7·î23Æü¤ËºÇ½ªÌ¤Íè¾¯½÷¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¡Ø´Ø¥³¥ì¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¾æ¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÈþÂÀ¤â¤âÁ´³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½©Åß¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¥³¡¼¥Ç¤ä¡¢¥í¥ê¡¼¥¿°áÁõ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö3¥¹¥Æ¡¼¥¸Êâ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÍÎÉþ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡Á¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
