【キーン】のレディースサンダルで夏の装いに差をつける！機能美が光るデザインがAmazonで販売中！
【キーン】のサンダルが日常とアウトドアを快適に彩る！軽やかな履き心地でAmazonで販売中！
優れた機能とシンプルなデザインを併せ持ったコンフォートサンダル。ポートランドの別名はRose City。バラの花をモチーフにしたアッパーデザイン。人気モデルWHISPERのスタイリッシュバージョン。調整可能なHook & Loopストラップが、ねじれを抑制し、歩行時の安定性を高める。動いても動いても快適な速乾性ライニング。
速乾性に優れたライニングを採用し、汗ばむ季節も快適な履き心地を保つ設計になっている。
女性専用の木型を使用し、足に自然にフィットするシルエットが動きやすさと安定性を支えている。
つま先をしっかり保護する独自のトゥプロテクションで、街歩きから軽いアウトドアまで対応する。
軽量でクッション性の高いEVAミッドソールが、歩行時の衝撃を和らげ、長時間の使用にも向いている。
