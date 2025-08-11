超特急シューヤ、ユーキ＆ハルに物申す「後ろ髪ひっぱたいてやろうかなと」【TRENTE】
【モデルプレス＝2025/08/11】超特急のシューヤ（志村秀哉）が11日、1st写真集「TRENTE」（SDP）発売記念イベントに出席。メンバーに写真集を渡した際のエピソードを明かした。
【写真】超特急シューヤ、鍛え抜かれた肉体美
シューヤは、タクヤ以外のメンバーには写真集を渡したというが、ユーキとハルに怒りポイントがあると告白。寝ていたというユーキには「ユーキに『いつもありがとう』って起こして渡したんです。（ユーキが）『ありがとう』って見て、ゆっくり置いてまた寝たので、ちょっと後ろ髪ひっぱたいてやろうかなと」と明かし、ハルに関しては「渡して『ありがとう！』ってパーって見て、『ちょっと待って、サッカーゲーム始まる』ってすぐサッカーゲームし始めて、その上帰り際机に何か置いてあるなって開いたらハルに渡したやつが置いてあって、あいつ置いて帰りました」と暴露。「怒りのLINEをしたら本当に反省したLINEが返ってきて可愛いなと思いました」と仲睦まじいエピソードを披露した。
さらにシューヤは、8日に超特急加入から3年が経過。「この間もさいたまスーパーアリーナでライブさせていただいて、約3万人のファンの方が2日間来てくださって『EVE』公演を通して、改めて9人でパフォーマンスすることの幸せを感じましたし、改めて8号車（ファンネーム）の方が、今自分たちを応援してくれてると思うと、最大キャパでやらせてもらえたんですが、まだまだ先を見ていかないといけないと思いましたし、ドームのその先を目指して、今僕ができることを、グループに還元できることをこれからもっともっとたくさんしていきたいと思いました」と決意を表明した。
本作では、憧れていたファッションの聖地「パリ」で、“ファッション”をテーマに、本人の私物も含んだ全31パターンにも及ぶ多彩なスタイリングを披露。フランス語で「30」を意味する「TRENTE」というタイトルには30歳を迎えた節目を記念する意味が込められている。
写真集には、超特急で同じくバックボーカルを務めるタカシ、シューヤが2020年まで活動をしていたグループ・WhiteA（ホワイトエース）の元メンバーとの対談企画も収録されており、当時の活動秘話、活動休止を決断した際の苦悩、現在の互いの存在などについて赤裸々に語り尽くしている。（modelpress編集部）
