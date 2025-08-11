競泳男子５０メートル背泳ぎで２４秒２４の日本記録を持つ古賀淳也（３８）が１１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「８月９日、勝負の世界に戻ってきました」などとつづり、９、１０日に行われた東京都社会人チーム対抗水泳競技大会の写真ともに投稿して現役復帰を表明した。古賀は同大会の５０メートル背泳ぎ３０〜３９歳の部に出場し、決勝で２５秒９２をマークして優勝した。

古賀はこの日朝、３連続投稿。「今年の４月、５０ｍ背泳ぎがロス五輪から初めて五輪正式種目として加わる事が決まりました」とし、復帰を悩んだ末に「もう一度目指す事に決めました」とつづった。ロサンゼルス五輪が開催される２０２８年７月には「僕は４１歳を迎えます」としたが「年齢を理由に後悔をしたくありません。自分自身を鼓舞し、信じて突き進んでいきます」と決意表明した。

２００９年世界選手権男子１００メートル背泳ぎを制した古賀は、昨年３月のパリ五輪代表選考会で、同選考会を最後に現役を退く意向を明らかにしていた。

この日の古賀の投稿全文は以下の通り。

◇ ◇

８月９日、勝負の世界に戻って来ました。

今年の４月、５０ｍ背泳ぎがロス五輪から初めて五輪正式種目として加わる事が決まりました。

僕にとって５０ｍ背泳ぎは水泳を続ける上で、誇りとこだわりを持ち続けて来た種目です。

復帰をするかを考え悩みました。

ですが背泳ぎの選手としての出場を望んでいた五輪を、もう一度目指す事に決めました。

２０２８年７月、僕は４１歳を迎えます。

世界を見れば、４０歳を超えて水泳選手として五輪で活躍する選手はいますが、日本人では未だいません。

色々な声があると思います。

でも年齢を理由に後悔をしたくありません。

自分自身を鼓舞し、信じて突き進んでいきます。

３年後にどれだけ成長して行けるか、一緒に戦い応援してくださると嬉しいです。

古賀淳也