º£²ó¤Ï¡¢É×¤¬µÁÊì¤Ë¡ÖÀä±ïÀë¸À¡×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤ËµÁÊì¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿½÷À¤ÎÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÇµÁÊì¤È´Ø¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä
¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢»ä¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÁÊì¡£»ä¤Î¤Þ¤À¾®¤µ¤ÊÌ¼¤Ë²ø²æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¡¢¼Õºá¤¹¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿»ä¤Ï¡¢É×¤«¤é¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Ï¡Ø¤â¤¦¥¦¥Á¤Ë°ìÀÚ´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢Àä±ï¤·¤¿¤¤¡¢¤Ã¤ÆÊì¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇµÁÊì¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÍâÆü¡¢µÁÊì¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡Ø¤¢¤Ê¤¿ºÇÄã¤Î²Ç¤Í¡ª¡Ù¡ØÂ©»Ò¤Ë¹ð¤²¸ý¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ±¢¼¾¤¹¤®¤ë¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2023Ç¯7·î¡Ë
¢¦ °ìÂÎ¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµÁÊì¤È´°Á´¤Ë±ï¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£