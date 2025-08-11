プレシーズンも含めて3戦連発、「うまく重ねられている」小屋松知哉の決勝点で柏が2位浮上
[8.10 J1第25節 柏 2-0 湘南 三協F柏]
柏レイソルの左WB、小屋松知哉が調子を上げている。
前半終了間際44分の決勝点は、小屋松によって生まれた。湘南のクリアボールを右サイドのDF馬場晴也がひろうと、一度最後尾のDF古賀太陽を経由して、左サイドの小屋松へ。MF中川敦瑛、DF三丸拡とわたってPA内に入るも、三丸は小屋松に戻す。そこから横パスで右サイドにスライドして再び馬場にわたると、馬場の縦パスは相手DFにあたって右サイドに流れたところをFW渡井理己がひろってゴール前に速いクロスを供給。相手に当たってディフレクションしたボールにGKポープ・ウィリアムは反応しきれず、逆サイドで小屋松が胸と肩のあたりで押し込んだ。
前節・鹿島戦、そして中断期間中に行われたスタッド・ランス戦に続いて3戦連発。奇しくもいずれも前半終了間際という、いい時間帯での得点だ。また、アシストランキングに目を移すと、リーグ3位タイの6を記録している。「前半戦とかあんまり数字っていうところがなかなか出なかったんですけど、後半戦入ってうまく数字、アシストも含めて、順調に重ねられてる」と手応え。小屋松が「僕がサイドで1対1の場面になった時に(湘南の選手が)絶対2人来ていた」と言うように、小屋松の仕掛けはパスワークを基調とする柏の大きな武器のひとつであり、相手チームが警戒すべきポイントとなっている。
活躍の予兆はあった。開幕前、2月9日のちばぎんカップでは、昨季までのポジションだったFWや2列目からひとつ下がって左WBとして先発。2ゴール1アシストで全得点に絡んでいた。「自分の特徴を出せる場所だと思うし、攻撃的なサッカーもできてると思うんで、その中では自分的にはやりやすい」。ちばぎんカップ後に小屋松は左WBでの手応えを語っていた。
適性を見出したリカルド・ロドリゲス監督は「左サイドが彼の特徴を最大限出せるポジション」とコメント、柏在籍4シーズン目の小屋松はその能力をいかんなく発揮している。
前節、鹿島との上位決戦を2-3で惨敗し首位を明け渡した柏だったが、3週間のブレイクを明けの湘南戦を2-0で勝利した。J1の20チームで唯一連敗していないチームとなった。
「この間の敗退、悔しい敗退がありましたけれども、ピッチの中でその悔しさを表現し、今日の試合に繋げることができたことをとても嬉しく思いますし、チームの成長、そして成熟を感じた試合でもあったかと思います」(リカルド・ロドリゲス監督)
順位をひとつ上げて2位に浮上した柏。次節は、17日、敵地で岡山と対戦する。
(取材・文 奥山典幸)
