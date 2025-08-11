¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÂè6Æü¤Ïº£Âç²ñ½é¤Î¡ÖÆþ¾ì·ô´°Çä¡×´Ø·¸Àè¤ËÄÌÃÎ¡¡°ìÈÌ´ÑµÒ¤ËÍè¾ì¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÌÜÅª
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤ÎÂç²ñËÜÉô¤Èºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ï11Æü¸á¸å0»þ10Ê¬¡¢Âç²ñÂè6Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Æü¤ÎÆþ¾ì·ô´°Çä¤ò´Ø·¸Àè¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì·ô´°ÇäÄÌÃÎ¤È¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î´ÑµÒ¸þ¤±Æþ¾ì·ô¤¬´°Çä¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òºå¿ÀÅÅÅ´¤Î¼çÍ×±Ø¤Ê¤É¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢´ÑµÒ¤ËÍè¾ì¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£
¡¡´°ÇäÄÌÃÎ¤ÏÂè101²óÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î¡ÖËþ°÷ÄÌÃÎ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¡£Á´ÀÊ»ØÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¤ÎÂè104²óÂç²ñ¤«¤é¡ÖÆþ¾ì·ô´°ÇäÄÌÃÎ¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè6Æü¤ÏÂè1»î¹ç¤Ç¸©´ôÉì¾¦¤¬ÆüÂç»³·Á¤ò6¡½3¤ÇÇË¤ê¡¢Âè2»î¹ç¤Ç¤ÏÅì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¤ÈËÌ³¤¡ÊÆîËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬ÂÐÀïÃæ¡£2²óÀï¤ËÆþ¤ëÂè3»î¹ç¤Ï¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¡½Ì¤ÍèÉÙ»³¡¢Âè4»î¹ç¤ÏË¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡½ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£