お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（40）が10日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（深夜0・55）に出演。自身が出した質問への回答に、一同がザワつく場面があった。

この日番組では人気企画「匿名だったら答えます芸能人グループLINEビンゴ」を敢行。出題された質問に出演者らが匿名で回答。その内容が「YES」と判断された数でビンゴを狙うというもので、ナダルは「（芸能人から）"エロ誘われ"したことがある」との質問を出した。

これに自身のニックネームを「蛇口」と設定した出演者が「地方の泊まりロケで夜中ピンポンがなって部屋に入ってこられて追い出すのが大変でした。笑」と回答。スタジオでは「いやこれマジ？」「危ないですよね」などの声が。そのためお笑いタレント・ヒコロヒーは「（誘ったのが）共演者ってことじゃないですか」とあ然。「（回答者が）男性ってパターンもある。男性で女性が来てっていう…」というナダルに、有吉弘行も「酒飲んだりとかな」と同意した。

一同が「これは怖い」と恐れる中、ヒコロヒーは「ホンマに用事があった可能性も」と推測。「楽屋あいさつみたいな。すいません今しか無理なんです、2人きりじゃないと…」と内々に報告したいことがあった可能性を探ったが、「霜降り明星」せいやは「どんだけ律儀なやつやねん」とツッコんでいた。