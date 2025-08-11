EASL開幕戦の詳細が決定…宇都宮と琉球は台北、A東京はホームでモンゴル王者との初陣へ

8月11日、東アジアスーパーリーグ（EASL）は2025－26シーズンの開幕戦となる「EASL Tip-Off 2025」を10月8日に開催することを発表した。併せてBリーグから出場する宇都宮ブレックス、琉球ゴールデンキングス、アルバルク東京の初戦の対戦カードも発表されている。

新シーズンのEASLは、台北と東京の2都市で開幕を迎える。台湾の台北和平籃球館では、Bリーグ勢による注目のダブルヘッダーが組まれた。第1試合では宇都宮ブレックスが、チャイニーズ・タイペイの強豪・台北富邦ブレーブスと対戦。続く第2試合では、琉球ゴールデンキングスが同じく台湾の桃園パウイアン・パイロッツと激突する。

一方、日本国内では、EASL初出場となるアルバルク東京が、京王アリーナTOKYOにてモンゴル王者のザック・ブロンコスを迎え撃つ。ザック・ブロンコスもEASL初出場となり、初陣同士のフレッシュな顔合わせが実現した。

チケットは、台北開催の2試合については台北富邦ブレーブスの公式サイトから、東京開催の試合についてはアルバルク東京の公式サイトから、いずれも9月上旬に販売が開始される予定だ。

■「EASL Tip-Off 2025」開催概要（2025年10月8日）



【台北和平籃球館（台湾・台北市）】



▼第1試合（日本時間 19:30 TIPOFF）



台北富邦ブレーブス vs 宇都宮ブレックス

▼第2試合（日本時間 21:30 TIPOFF）



桃園パウイアン・パイロッツ vs 琉球ゴールデンキングス

【京王アリーナTOKYO（東京都調布市）】



▼（日本時間 19:00 TIPOFF）



アルバルク東京 vs ザック・ブロンコス