¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç»È¡¡ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤È¶âÈ±¤ÎºÊ¤Î²èÁü¤ò¾Ò²ð¤·¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¡Ö»ä¤ÈºÊ¥ì¡¼¥¶¡¼¤è¤ê¡×
¡¡ÃóÆü¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç»È¤Î¥Æ¥£¥à¥é¥º¡¦¥ì¥¸¥ã¥Ð»á¤¬£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò½ËÊ¡¤·¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥à¥é¥ºÂç»È¤Ï¶âÈ±¤ÇÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿ºÊ¤Î²èÁü¤òÅ½ÉÕ¤·¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î¤´·ëº§¤ò¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡»ä¤ÈºÊ¥ì¡¼¥¶¡¼¤è¤ê¡×¤È£²¿Í¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²èÁü¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Î£¸·î£²Æü¤ËÅê¹Æ¡£Åö»þ¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥à¥é¥ºÂç»È¤â¡Ö°ì½Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¿ÍºÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤Î¥ê¥×¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¾ðÊó¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤´ËÜ¿Í¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥à¥é¥ºÂç»È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÊ¸¾Ï¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£