サウジアラビアで開催中のバスケットボールアジアカップ。1勝1敗で、グループステージ最終戦を迎えた日本は、グアムに39点差をつけて快勝しました。現地で解説を務める田臥勇太選手は川真田選手について、「勝利の立役者だ。よく体を張っていた」と賞賛しました。これで日本は、グループステージを2勝1敗で終えています。

――グアム戦振り返っていかがですか？

今日は、しっかり勝つことが大事だったと思います。結果的に全員バスケができたので、良い勝ち方ができたと思います。

――試合内容はどうでしたか？

前回のイラン戦で負けてしまっていたので、この試合は強度高く、相手ではなく自分達のバスケットを高めていこうという意識だったと思います。そういう意味では、それぞれの良さをしっかりと出せて、勢いが保てた試合だったと思います。

――初戦・2試合目よりレベルアップはしていますか？

しっかりとチームで何をしなくてはいけないのかを、意識してプレーしていると感じました。

――勝利の立役者は？

川真田選手です。 体を張って地味なところで、自分の仕事をチームのためにやっていました。やらなくてはいけないことを、出場した時間は徹底してやっていたと思います。初戦・2試合目とホーキンソン選手の出場時間が長かった中で、今日みたいな展開の時は1分でも多く休ませてあげた方が次に向けては良いはずです。そうした意味で川真田選手は、ホーキンソン選手を休ませてあげる仕事も今日やっていたのではないかなと思います。

――次戦への改善点はありますか？

イランと比べるとグアムは、ディフェンスの相手の強度もオフェンスの激しさも違ったと思います。次の試合、韓国かレバノンになると思いますが、またイランと同じように、本当に激しく当たってくると思います。予選リーグ以上に負けられない、負けたら終わりの試合なので、もう1回気を引き締めて、相手より激しく行かないとだめだと思います。

――次戦を見据える中で、このグアム戦はどうでしたか？

勝つことが一番だったので、いい流れでいけるとは思います。しっかり休んで明日調整して、イラン戦で負けた悔しさを、次の試合で良い方向にぶつけてもらえたらと思います。

■田臥勇太日本選手初のNBAプレーヤー。フェニックス・サンズでのプレーを経て、帰国後はBリーグ創設前から日本のトップリーグで活躍。現在も宇都宮ブレックスのキャプテンとして現役を続け、その卓越したリーダーシップとバスケットボールIQでチームをけん引している。