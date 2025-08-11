Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架が北海道で感動の再会！『30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP』放送決定
■Mrs. GREEN APPLE藤澤が再会した子ども達に用意したサプライズとは
Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架が、8月11日放送のTBS系『30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP』に出演する。
「テレビの力で人々の夢を叶えたい！」という毎年恒例のお正月番組『さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろかスペシャル』が今年で30周年を迎え、それを記念して初の夏休みSPが放送される。
今年のお正月SPにて、北海道・標茶町で小学生4人組の夢を叶えた Mrs. GREEN APPLE。番組では小学生4人のその後に密着。休校以来離れ離れになり久しぶりに会うという4人の前に藤澤が登場し、子どもたちと感動の再会を果たす。自然あふれる釧路湿原で一緒にカヌーに乗り、バーベキューを楽しむ最高の夏休みを堪能。そして最後に藤澤から4人へサプライズが…。
他にも番組内では様々な視聴者の夢を叶えていく。
・20歳になったばかりの女子大生の「初めてのお酒をいとうあさこと飲みたい！」
・キンタロー。大好きな小学３年生の「キンタロー。とスペシャルモノマネネタをコラボしたい」
・大家族を支えてくれる母への恩返しで「大好きな渡辺直美さんと一緒にニューヨークで踊らせてあげたい！」
・青森の女子高生の「自分の人生を変えてくれた、こっちのけんとさんに感謝を伝えたい！」
それぞれの夢がどのようにして叶えられるかに注目だ。
(C)TBS
番組情報
TBS系『30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP』
08/11（月）18：30～21：00（※一部地域は19：00から）
出演
司会：明石家さんま
進行：安住紳一郎（TBSアナウンサー）
スタジオゲスト（※50音順）
川島 明（麒麟）/指原莉乃/関根 勤/藤本美貴
VTRゲスト（※50音順）
いとうあさこ
キンタロー。
こっちのけんと
藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）
りんたろー。（EXIT）
渡辺直美
番組公式サイト
https://www.tbs.co.jp/yume-sp/