Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架が北海道で感動の再会！『30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP』放送決定

■Mrs. GREEN APPLE藤澤が再会した子ども達に用意したサプライズとは

Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架が、8月11日放送のTBS系『30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP』に出演する。

「テレビの力で人々の夢を叶えたい！」という毎年恒例のお正月番組『さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろかスペシャル』が今年で30周年を迎え、それを記念して初の夏休みSPが放送される。

今年のお正月SPにて、北海道・標茶町で小学生4人組の夢を叶えた Mrs. GREEN APPLE。番組では小学生4人のその後に密着。休校以来離れ離れになり久しぶりに会うという4人の前に藤澤が登場し、子どもたちと感動の再会を果たす。自然あふれる釧路湿原で一緒にカヌーに乗り、バーベキューを楽しむ最高の夏休みを堪能。そして最後に藤澤から4人へサプライズが…。

他にも番組内では様々な視聴者の夢を叶えていく。

・20歳になったばかりの女子大生の「初めてのお酒をいとうあさこと飲みたい！」

・キンタロー。大好きな小学３年生の「キンタロー。とスペシャルモノマネネタをコラボしたい」

・大家族を支えてくれる母への恩返しで「大好きな渡辺直美さんと一緒にニューヨークで踊らせてあげたい！」

・青森の女子高生の「自分の人生を変えてくれた、こっちのけんとさんに感謝を伝えたい！」

それぞれの夢がどのようにして叶えられるかに注目だ。

番組情報

TBS系『30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP』

08/11（月）18：30～21：00（※一部地域は19：00から）

出演

司会：明石家さんま

進行：安住紳一郎（TBSアナウンサー）

スタジオゲスト（※50音順）

川島 明（麒麟）/指原莉乃/関根 勤/藤本美貴

VTRゲスト（※50音順）

いとうあさこ

キンタロー。

こっちのけんと

藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）

りんたろー。（EXIT）

渡辺直美

番組公式サイト

https://www.tbs.co.jp/yume-sp/