¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º£µ¨41¹æ¤Ç¥Ê¡¦¥êー¥°¼ó°Ì¥¿¥¤¤â¡Ä¡Ä9²óÎ¢ËþÎÝ¤Ç¶õ¿¶¤ê¡¢¥í¥Þ¥óË¤¡¦¥·¥å¥ïー¥ÐーÄ¶¤¨¡Ö144¡×¤Ç»°¿¶²¦¤ËÇ÷¤ë
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨41¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Áー¥à¤Ï¤½¤Î¸å¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢»î¹ç¤Ï4－5¤ÇÇÔÀï¡£¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÁê¼ê¤Ë¥¹¥¤ー¥×¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¥í¥Þ¥óË¤¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー¤È¡Ö5¡×º¹
1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï9²óÎ¢¡¢Áê¼ê¼é¸î¿À¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥óÅê¼ê¤¬Íð¤ì¡¢2¼ÔÏ¢Â³¤Î»Íµå¡£Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òµö¤·¡¢Æó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤é9ÈÖ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³ー¥ë³°Ìî¼ê¤â»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÂÇ½ç¤¬1ÈÖ¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
°ì»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡¢°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¤âÆ±ÅÀ¤Î¹¥µ¡¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¸òÂØ¤·¤¿º¸ÏÓ¥áー¥½¥ó¡¦¥Õ¥ëー¥Ï¥Æ¥£Åê¼ê¤ÈÂÐÖµ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î9µåÌÜ¥¹¥¤ー¥Ñー¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£Â³¤¯¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä³°Ìî¼ê¤â»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢¥²ー¥à¥»¥Ã¥È¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¼êÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½é²ó¤Î41¹æ¥½¥í¤Î¸å¡¢·É±ó¢ª¸«»°¿¶¢ªÃæÁ°ÂÇ¢ª·É±ó¢ª¶õ»°¿¶¡£
¸½ºß¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥êー¥º¡Ë¤È¼ó°Ì¥¿¥¤¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Ï»°¿¶¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢¸½ºß¥·ー¥º¥ó144»°¿¶¤Ç¥ª¥Ëー¥ë¡¦¥¯¥ëー¥º³°Ìî¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¥Ê¡¦¥êー¥°2°Ì¥¿¥¤¡£¥ïー¥¹¥È1°Ì¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¦¥Ã¥É¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ë¤È¤Ï¡Ö8¡×º¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»°¿¶¤«ËÜÎÝÂÇ¤«¤Î¡Ö¥í¥Þ¥óË¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥å¥ïー¥Ðー¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç139»°¿¶¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬¡Ö5¡×º¹¤Ç¾å²ó¤ë¡£
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë¤Ï2021Ç¯¤Ë¥·ー¥º¥ó189»°¿¶¤òµÏ¿¤·¡¢54ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤â162¸Ä¤È»°¿¶¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö»°¿¶²¦¡×¤ÎÉÔÌ¾ÍÀµÏ¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤È»°¿¶²¦¤Î¡ÈÆ±»þ¥¿¥¤¥È¥ë¡É¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£