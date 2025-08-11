8日（金）、髙橋藍オフィシャルサポーターズクラブは、大同生命SV.LEAGUE MENのサントリーサンバーズ大阪に所属する髙橋藍のスペシャルグッズを数量限定で販売することを公式サイトで発表した。

今回のスペシャルグッズは、9月2日に髙橋が24歳の誕生日を迎えることを記念して、バースデースペシャル缶が数量限定で販売される。

バースデースペシャル缶の上蓋には髙橋の幼少期の秘蔵写真がデザインされ、缶の中にはくっつきマルチタオル、ビフォーアフターキーホルダー、髙橋藍限定デザイントランプの24歳バースデー記念限定の3種類のアイテムが封入されるとのこと。どのアイテムにも幼少期から現在までの髙橋の写真が使われており、ファンには堪らない内容だ。

今回のスペシャルグッズは髙橋藍オフィシャルサポーターズクラブのサポータープラン入会者のみ購入が可能で、販売価格は8,800 円。販売期間は8月14日（木）18時から18日（月）10時まで。なお、数量限定販売のため完売次第終了となり、購入上限は1名につき1点までとなっている。

サポータープランには、サポーターズクラブ公式サイトから月額660円で入会が可能だ。