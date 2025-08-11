¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¯¤â¡Ö¿´¶¯¤¤4ÈÖ¤¬¤¤¤ë¡×¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÎò»ËÅª¤ÊËÜÎÝÂÇÎÌ»º¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡È¿À³Ê²½¡É¤µ¤ì¤¿»°´§²¦¤Î²ÄÇ½À¡Úºå¿À¡Û
µåÃÄ»Ë¤Ë»Ä¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ëº´Æ£(C)Getty Images
¡¡¸×¤ÎÂçË¤¤ÏÂçÂæ¤â¼ÍÄø·÷¤ËÂª¤¨¤Ê¤¬¤éÎÌ»ºÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤Ï8·î10Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ë5-2¤Ç²÷¾¡¡£ÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿°ìÀï¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤Ï¡¢º£·î5ËÜÎÝÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë31¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à¡¢4°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£¥Á¡¼¥à¤ò6¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤¦8·î5È¯ÌÜ¡ª»°´§²¦¤â¸«¤¨¤ëº´Æ£µ±ÌÀ¤Î31¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡º´Æ£¤ÎÀª¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦±üÀî¶³¿¤«¤é°ìÎÝÀþ¤òÇË¤ëÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢3²ó¤Ë¤ÏºÆ¤Ó±üÀî¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¡¢±¦Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¤È±¿¤ÖÆÃÂç¤Î31¹æ¥½¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤È8²ó¤Ë¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤Æº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç4°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¡È²ÝÂê¡É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»°ÎÝ¤Ç¤Î¼éÈ÷¤Ç¤â¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£3ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿ºÇ½ª²ó¡¢ÁýÅÄ¼î¤Î±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤ò¡¢½À¤é¤«¤¤¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤Ç´í¤Ê¤²¤Ê¤¯½èÍý¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥º¥Ð¥Ã¤È°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¡£²ÚÎï¤Ë»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëºå¿À¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¹¶¼é¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¡£¤È¤ê¤ï¤±¡ÖÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¡×¤È²½¤·¤¿ÂÇ·âÌÌ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°µ´¬¤À¡£ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈèÏ«¤Î¿§¤â¸«¤¨»Ï¤á¤ë8·î¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.333¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢½ÐÎÝÎ¨.415¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.833¡¢OPS1.248¤ÈÍð¤ìÂÇ¤Á¡£¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤â¾®¤µ¤¯¡¢°ÂÄê´¶¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤ÇÇ¯´Ö43ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎÌ»º¤·¡¢ºå¿À¤ÎÀ¸¤¨È´¤ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢1979Ç¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö40¹æÄ¶¤¨¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÂÇÎ¨¡Ê.289¡¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¡Ë¤ÈÂÇÅÀ¡Ê76¡¿Æ±1°Ì¡Ë¤È¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»°´§²¦¤Î²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡¡ÅþÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿À³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹¡Ê1985Ç¯¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ°ÊÍè¤Î²÷µó¤À¡£ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¿ô»ú¤òÍî¤È¤·»Ï¤á¤ëº´Æ£¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤Î·öÁû¤ò¤è¤½¤ËÃ¸¡¹¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤Ï¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤â¾®¤µ¤¤¡£²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ¡É¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ëÂçË¤¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤âÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£Ãæ·Ñ¶É¡ØGAORA¡Ù¤Î»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÂÇ¤Ä¤â¡¢¼é¤ë¤â¡¢ÁöÎÝ¤â¤½¤¦¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¿´¶¯¤¤4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡£Èà¤Ïº£ºÇ¤â¸Ø¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Í¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¯¤È¤â¡¢ºå¿À¤Ë¤Ï¡ÖÍê¤â¤·¤¤4ÈÖ¡×¤¬¤¤¤ë¡½¡½¡£¤³¤ì¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ëî²¿Ê¤¹¤ëÆ£ÀîÂÎÀ©¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
